Spanilá jízda: Židenické florbalistky postoupily do extraligy!

Brno, 11. dubna 2023 – Spanilá jízda první ligou má nejsladší možnou tečku! Židenické florbalistky zvládly vyrovnanou finálovou sérii s Třincem a po pondělní domácí výhře 5:3 se po roční pauze vrací mezi elitu. Židenice to dokázaly! Hráčky A-týmu dotáhly spanilou jízdu první ligou až do zdárného konce a po vítězství 2:1 na zápasy ve finálové sérii s Třincem se vrací tam, kam patří - do Extraligy žen!

PRVNÍ ZÁPAS - 7. 4. 2023

K1 Florbal Židenice – FBC Intevo Třinec 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Branky: 3. a 45. Klára Jahodová, 3. Bílá, 59. Drápalová - 8. Třinecká, 12. Zoubková

Vyloučení: 1-1; Využití: 0-0

Zásahy brankářek: Večeřová 23 - Pytlíková 27

Diváků: 264

Finálová série mezi brněnskými Židenicemi a Třincem odstartovala na Velký pátek. Dračice si lepší start do finále přát nemohly. Tradiční souhru mezi dvojčaty Jahodovými zakončovala z předbrankového prostoru Klára a domácí tým už ve 2. minutě vedl 1:0. O 32 sekund později to vypadalo ještě růžověji. Petra Bílá obrala protihráčku v bezprostřední blízkosti branky a nechytatelnou dělovkou zvýšila na 2:0. Finálové napětí tak uvolnily dvě branky domácích, kterým se hned hrálo ještě lépe. Velké nadšení ale brzy zkrotila hostující Třinecká. Kapitánka Třince uzmula míček na vlastní polovině, proběhla až k domácí brance a nedala Večeřové šanci. A o 4 minuty na to bylo srovnáno. Na konci nacvičené standardky byla Zoubková, která prostřelila Večeřovou.

Od úvodního buly se hrál tvrdý a atraktivní florbal se šancemi na obou stranách. První třetina však vítěze neměla. Ani ve druhé třetině tempo hry nepolevilo. Oba kotle s hlasitými příznivci vytvářely parádní atmosféru a hnaly své týmy kupředu. Ve druhém dějství však 264 diváků branku nevidělo. Třetí branku Židenic, která se nakonec rozhodla býti rozhodující v prvním zápase série, byla opravdu výstavní. Ve 45. minutě přihrála za vlastní brankou Králová Sedláčkové. Domácí obránkyně míček vyvezla, předala jej kapitánce Drápalové, která bekhendem vyslala do křídla Moniku Jahodovou. Ta bez mrknutí oka vyslala křižný bekhend před branku na sestru Kláru a ta obrovskou šancí nepohrdla. Židenice se tak znovu dostaly do vedení po akci, ke které přispěla celá pětka!

Čím více se blížil konec základní hrací doby, tím byla atmosféra v hale napnutější. Domácí i hosté si nadále vypracovávali nadějné šance, ale obě brankářky ne a ne pustit za svá záda další branky. Třinec si na konci 56. minuty vzal oddechový čas. Brankářku Pytlíkovou nahradila v poli šestá hráčka a hosté to zkusili v početní výhodě. Do vyložené šance se díky pevné obraně Židenic nedostali, naopak Klára Jahodová utíkala na prázdnou branku a při střele jí do florbalky ťukla jedna z hostujících obránkyň. Rozhodčí nařídily trestné střílení a Židenice tak měly v 58. minutě obrovskou šanci na navýšení skóre!

Nájezdu se chopila Jitka Drápalová. Kapitánka A-týmu si s brankářkou hostí zkušeně pohrála a střelou bekhendem přiblížila Dračice k zisku prvního bodu! Třinec to nadále zkoušel v šesti, ale zdramatizovat zápas již nestihl.

DRUHÝ ZÁPAS - 8. 4. 2023

FBC Intevo Třinec - K1 Florbal Židenice 3:2pn (1:0, 1:1, 0:1, - 0:0)

Branky: 18. Mišúnová, 25. Kociánová, rozh. nájezd Třinecká - 22. Bílá, 51. Zimolová

Vyloučení: 2-3; Využití: 0-0

Zásahy brankářek: Pytlíková 33 - Večeřová 22

Diváků: 394

V sobotu Dračice vyjely do Třince, kde je čekal druhý finálový zápas. Na půdu hostí vyrazila také početná židenická výprava, která od úvodního hvizdu hnala ženy k postupu. Již od začátku bylo patrné, že stejně jako v pátek půjde o vyrovnaný zápas. Hra se přelévala ze strany na stranu, hrálo se ve vysokém tempu a oba celky si vytvářely nadějné příležitosti ke skórování. Poprvé v sérii se do vedení dostal Třinec. V 18. minutě se trefila Mišúnová a do šaten se tak šlo za stavu 1:0. Brzy po návratu na palubovky ale přišlo vyrovnání, Petra Bílá potvrdila střeleckou formu a Židenice srovnaly krok. Pro židenickou útočnici se jednalo o osmý gól v osmém zápase play-off!

Bohužel tři minuty na to prošla Kociánová celé hřiště a parádní sólo zakončila přesnou ranou do šibenice. Třinec tak znovu vedl. Židenice si ve druhé i třetí třetině vypracovaly spoustu šancí, ale lámaly si zuby na výborně chytající Pytlíkové. V 51. minutě se ale Dračicím přece jen podařilo vyrovnat! Žampachová od mantinelu poslala přesný kros na Moniku Zimolovou a ta ranou z první nezaváhala! Do konce základní hrací doby rozhodnutí nepřišlo, a tak následovalo desetiminutové prodloužení. Oba fanouškovské tábory vytvořily famózní atmosféru.

Na druhý finálový zápas dorazilo neuvěřitelných 394 diváků! Už už to vypadalo, že prodloužení rozhodující gól nepřinese, když se půl minuty před koncem opřela do střely domácí Třinecká. Kapitánka Třince však orazítkovala pouze břevno! Zápas tak musely rozseknout až samostatné nájezdy. Jako první šla na řadu židenická Drápalová, která stejně jako v pátek překonala Pytlíkovou. Vytáhla se ale domácí Kuchejda, která z parádní otočky srovnala. Následovalo sedm nájezdů, které brankou neskončily.

Vítěznou trefu nakonec obstarala domácí kapitánka Třinecká, které vyšel blafák do bekhendu a radovat se tak mohli domácí. Třinec urval nájezdy a srovnal sérii na 1:1. Ta se tak znovu přesunula do Brna.

TŘETÍ ZÁPAS - 10. 4. 2023

K1 Florbal Židenice – FBC Intevo Třinec 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Branky: 13. Monika Jahodová, 28. Marková, 46. Bílá, 55. Králová, 60. Janečková - 12. Macigová, 38. Gawryšová (v PH), 50. Kajfoszová

Vyloučení: 3-2; Využití: 0-1

Zásahy brankářek: Večeřová 17 - Pytlíková 25

Diváků: 288

Dopoledne mrskačka, odpoledne florbal! Takový byl program na velikonoční pondělí. Rozhodující finále se odehrálo tentokrát na staré hale Vodova. Už před zápasem bylo znát, o co půjde. Oba týmy byly plně soustředěny na rozhodující duel, hala se začala nebezpečně plnit. Ve 14:00 přišlo úvodní buly, které vyhrál Třinec. Byly to ale Židenice, které od úvodu měly doslova drtivou převahu. Domácí hráčky měly mnohem více ze hry a zásobovaly hostující branku jedním pokusem za druhým. Bohužel ani jeden neproměnily a jak už to tak ve sportu bývá, přišel trest.

Wojnarová dostala na levém křídle dostatek prostoru a přesně našla před brankou Macigovou, která měla prostoru ještě více. Hostující útočnice tak neměla žádný problém zavěsit míček do odkryté brány. Spousta týmů by po takové studené sprše, zvláště po tak velkém tlaku, šla dolů. To ale nebyl případ Židenic. O minutu později Sedláčková vyslala před branku zajímavý nához, který nadělal Pytlíkové obrovské problémy a Monika Jahodová míček jednoruč doklepla do branky. Židenické publikum se tak mohlo poprvé radovat! Ve druhé třetině se stále hrál florbal s extraligovými parametry, ale tolik velkých šancí už si týmy nevytvářely.

Ve 28. minutě přišla obrovská radost na domácí straně. Indrová přihrála na mantinel Báře Markové, ta se po vynikajícím prvním doteku uvolnila na střed a střelou z dálky dostala Židenice poprvé do vedení! Výborně chytající Pytlíková si tentokrát vybrala slabší chvilku. Dvě minuty na to mohla být radost domácích ještě větší. Po faulu v brankovišti na Bílou přišel nájezd. Ten si vzala na starosti stejně jako v pátek Jitka Drápalová. Třinec udělal pro tuto situaci změnu v brankovišti a ta se ukázala jako výborným tahem. Střídající Šteglíková totiž domácí kapitánku vychytala a skóre tak zůstalo 2:1.

Bohužel ještě do konce třetiny přišlo srovnání. Dvě předchozí přesilové hry hosté nevyužili, třetí už ano. Nepřesná střela Gawryšové po nešťastné teči skončila až za zády Večeřové a do šatny se tak odešlo za vyrovnaného stavu 2:2. I třetí dějství mělo strhující tempo. Vždyť šlo opravdu o hodně. O přímý postup do Extraligy! Oba týmy moc chtěly a dělaly vše proto, aby postup vybojovaly. Mírně navrch ale měly Židenice. A ve 46. minutě se dočkaly třetí branky. Žampachová dostala míček na střed, kde se jej zmocnila Petra Bílá a nechytatelnou dělovkou do šibenice dala na 3:2. Ale i tentokrát přišlo srovnání. Třinci se poprvé v sérii podařilo vstřelit více než dvě branky díky Kajfoszové. Ta využila nepřesného výhozu z obranného pásma a propálila Večeřovou. Čas ubíhal neúprosnou rychlostí. Do konce základní části zbývalo 5 minut. V magickém čase 54:54 přišel rozhodující moment zápasu. Před brankou hostí došlo k závaru, ve kterém se dobře zorientovala Veronika Králová. Její první ránu zblokovala obrana, druhým pokusem však málem protrhla síť a Židenice tak zase vedly!

Hosté si vzali oddechový čas a stejně jako v pátek zkusili hru v šesti. Večeřová musela několikrát zasahovat a stejně jako v předchozích zápasech tým neskutečně podržela. Třinec se snažil, ale v poslední minutě ztratil na polovině hřiště míček. Natálie Janečková se oklepala z ošklivého pádu z první třetiny, našla i po šedesáti minutách zbytky sil, aby obrala hostující obránkyni a střelou do prázdné brány odstartovala obrovskou euforii. Do konce zápasu zbývalo pouhých šest sekund a tak bylo již jasné, že Židenice dotáhnou do vítězného konce nejen třetí zápas, ale také celou sérii! Dračice tak po spanilé jízdě v základní části i play-off zaslouženě ovládly 1. ligu a postoupily zpátky mezi elitu. V příští sezoně je tak čeká vysněná Extraliga!

Zdroj a foto: K1 Florbal Židenice