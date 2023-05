V Brně se uskutečnil mezinárodní florbalový turnaj dívek do 15 let

Brno, 30. května 2023 – GUFI CUP. Tento název nese nový mezinárodní florbalový turnaj pro dívky do 15 let. Historicky první ročník se odehrál 19.–21. května v Brně na STAREZ ARÉNA VODOVA. Zúčastnilo se jej šest českých týmů, konkrétně K1 Florbal Židenice, FBC Hranice, FTC Vysoké Mýto, FBC TULIP Liberec, Zlín Lions a TJ Centropen Dačice, jeden slovenský (ŠK Florbal Modra) a dokonce jeden ukrajinský (FLC Yantar).

Od pátku až do neděle se na STAREZ ARÉNA VODOVA odehrálo 20 skvělých zápasů, drtivá většina z nich byla více než vyrovnaná. Ze základních skupin, které byly rozděleny po čtyřech týmy, postoupily do vyřazovací fáze všichni. Zajímavostí je, že do semifinále postoupily týmy, které byly součástí skupiny A v základní části turnaje.

Vítězem se stal poněkud překvapivě tým K1 Florbal Židenice, který sice v základní skupině ani jednou nevyhrál, v play-off však zvítězil ve všech zápasech a z turnaje si odnesl pohár a zlaté medaile. Na druhém místě se umístil celek FBC Hranice a na stupeň vítězů vystoupal také ukrajinský tým FLC Yantar. Nejlepší hráčkou turnaje se stala hráčka FLC Yantar Sofiia Hul, nejlepší brankářkou pak židenická Nikol Cenková. Obě hráčky v All-Star týmu doplnily Adéla Mikulecká a Justýna Šigutová (obě FTC Vysoké Mýto), Zuzana Zbořilová (K1 Florbal Židenice) a Adéla Kapaňová (FBC Hranice).

Zdroj a foto: K1 Florbal Židenice