Židenické florbalistky si opět poradily s Třincem, berou další 3 body

Brno, 18. září 2023 – O víkendu se odehrálo další kolo ženské Extraligy. Židenice se postavily známému soupeři FBC Intevo Třinec. I přes drobné zaváhání ve druhé třetině dokázaly zápas dotáhnout do vítězného konce. Z úvodních dvou kol s nováčky tak uzmuly všechny body!

K1 Florbal Židenice - FBC Intevo Třinec 6:4 (1:0; 2:3; 3:1)

V neděli v 15:00 vypukla finálová repríza. Na malé hale na Vodové se proti sobě utkaly Židenice proti Třinci. Stejně jako 10. dubna bylo i toto utkání vyrovnané a napínavé. Židenicím se vstup do utkání vydařil lépe, když už v 15. vteřině skórovala Klára Jahodová po přihrávce sestry Moniky. Dračice se tak v úvodu mohly zbavit veškeré nervozity a utkání vzít do svých rukou. Celou první třetinu byl domácí tým na míčku více, avšak góly nepřibývaly. Do šatny se tak po prvním dějství šlo za stavu 1:0 pro domácí.

Do druhé části opět lépe vletěli domácí a skóre znovu navyšovaly sestry Jahodovy. Klára unikla po mantinelu a míček propasírovala přes třineckou obranu na čepel Moniky, která míček nadzvedla a nad nohu brankářky skórovala. Dvougólový náskok se ale hostům nelíbil. Ačkoliv Třinec hrozil z brejků a občas se mu podařilo Židenice zavřít na půlce, veškeré jejich pokusy likvidovala Večeřová. V polovině druhého dějství však došlo ke ztrátě míčku na půlce hřiště, čehož hostující hráčky využily, dostaly se do přečíslení a díky Macigové snížily na 2:1. Po chvíli našly Židenice na tento gól odpověď.

Po úspěšném napadání a vytvoření tlaku vstřelila svůj premiérový gól v Extralize Monika Zimolová. Netrvalo dlouho a stav snižovala Mišúnová z Třince, která se později stala hráčkou utkání. Ta tečovala střelu z půlky a snížila tak znovu na rozdíl jediné branky. Tři minuty před koncem pak ještě znovu Mišunová zvládla trefit odražený míček před brankou ze vzduchu a pro svůj tým tak vykřesala naději. Židenicím druhá třetina příliš nevyšla a do šatny se odcházelo za vyrovnaného stavu 3:3.

Že chtěly zvítězit oba týmy, je jasné. Avšak během první třetiny měly Židenice mírně navrch a pokud by se vrátily ke své hře, bylo pravděpodobné, že zápas zvládnou vyhrát. A povedlo se. Židenice do poslední třetiny vletěly s vervou a odhodláním a to se vyplatilo. Hned v začátku posledního dějství se domácím povedlo vstřelit dva rychlé góly, což Třinec trochu rozhodilo a hostující trenér zareagoval timeoutem. Těsně po něm následovalo vyloučení hostí za sekání a výhoda pro domácí v podobě přesilové hry. Tu však nedokázaly Dračice využít a hra pokračovala v jejich režii. Tři minuty před koncem šel soupeř do hry bez brankáře a pokusil se tak vytvořit si šanci v šesti hráčích na hřišti. To se však nepovedlo, po ztrátě míčku využila prázdnou bránu Janečková a skóre tak navýšila na 6:3. Třinec i nadále zkoušel hru v šesti a to se vyplatilo, ačkoliv na výsledek už to nemělo příliš velký vliv. Trefila se 15 vteřin před koncem Portešová, která z otočky před bránou prostřelila Večeřovou.

Židenice znovu dokázaly doma bodovat a zápasy, ve kterých měly vzít plný počet bodů, dokázaly vyhrát a důležité body si tak do tabulky zapsaly. Nyní už na ně čekají zápasy, se zkušenými extraligovými týmy, které znají z předchozích sezón.

Zdroj a foto: K1 Florbal Židenice