V Brně vznikl mezinárodní florbalový turnaj pro dívky do 15 let

Brno, 12. května 2023 – Už příští týden se v Brně uskuteční historicky první ročník nového mezinárodního florbalového turnaje pro dívky do 15 let. Turnaj s názvem GUFI CUP, který se odehraje ve dnech 19.–21. května 2023 na STAREZ ARÉNA VODOVA (Malá hala), získal dokonce záštitu od hejtmana Jihomoravského kraje pana Jana Grolicha a také od primátorky města Brna paní Markéty Vaňkové.

Organizátorem turnaje je K1 Florbal Židenice. Ambiciózní brněnský oddíl již několik měsíců na tomto novém projektu usilovně pracuje. V čem je unikátní? GUFI CUP totiž nebude jako ostatní turnaje. Bude to turnaj, na kterém nepůjde pouze o vítězství, trofeje a medaile. Půjde o mnohem více. Cílem je udělat menší turnaj co do počtu týmů a velký co do kvalitního prožitku, zvýšit povědomí o dívčím sportu, dívčím florbale, zpopularizovat florbal dívek v Jihomoravském kraji. Podobný mezinárodní florbalový turnaj čistě pro dívky v Česku není. A K1 Florbal Židenice to chce změnit.

„Turnaj děláme pouze pro 8 týmů. Prvního ročníku, který je určen pouze pro starší žákyně, se zúčastní 6 českých týmů z různých krajů, jeden slovenský tým, a dokonce se nám podařilo do Brna přilákat ukrajinské družstvo FLC Yantar. Turnaj má velké poslání, své vlastní hodnoty, připravenou velkou propagaci a bude mít nadstandardní pořadatelskou úroveň. Připravili jsme nový web s vizuální identitou, bohatý doprovodný program, live přenosy, spoustu obsahu a další věci, které s takto velkou akcí souvisí. Dívčí kolektivní sporty získávají čím dál větší popularitu a my tomu chceme ještě více přispět,“ říká hlavní organizátor turnaje Lukáš Konvičný.

Bez podpory brněnských a dalších firem by se turnaj v takovém formátu, jaký organizátoři chystají, nemohl uskutečnit. GUFI CUP podpořily významné společnosti jako DAIKIN, Porsche Brno, SAKO Brno, Teplárny Brno, Oborová zdravotní pojišťovna, Klvaňa Nábytek či Skolaris. „Věříme, že se nám vydaří hned první ročník a že položíme základy tradičního turnaje, o který budou mít zájem nejprestižnější zahraniční i tuzemské dívčí týmy,“ dodává Konvičný.

Jaké týmy se prvního ročníku zúčastní? Jaký doprovodný program si organizátoři připravili? A jaké jsou turnajové hodnoty? Odpovědi na tyto otázky najdete na webu guficup.com