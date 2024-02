Charismatičtí MYDY na Flédě rozjedou svoji extravagantní show

Brno, 13. února, 2024 – Extravagance, třpytky, neony. Domácí hvězdy MYDY přijedou 29. února na Flédu. Jejich světový formát potvrzují četná vystoupení na klubových i festivalových pódiích v zahraničí. Nedávno na sebe upozornili postupem do národního kole prestižní soutěže Eurovision Song Contest.

Na Flédu se MYDY vrací po více než roce. „Brněnský publikum je plný našich spirit animals, což neříkám poprvé ani naposledy, protože chci, aby to všichni z nich věděli, i to, jak moc jsme za to šťastný a vděčný! Brno, to je prostě ideální svět. A Fléda ideální parket. Těšíme se velmi na další společný zvířecí mecheche," říká frontmanka Žofie.

Původní žánr electroswing začali tehdy ještě jako Mydy Rabycad postupně opouštět, novou éru pak definitivně potvrdilo zkrácení na MYDY a přelomové album Numbers (2019). Na poslední desce V (2022), se kterou oslavili deset let na hudební scéně, se kapela pustila do hudebního experimentování a zkoumání nové identity. „Žánrově jsme se nejen posunuli, ale také ustálili. Zároveň jsme se konečně naučili nepodřizovat se pravidlům, jak by se hudba měla psát. Píšeme ji, jak ji cítíme, a to je naše jediné pravidlo,” zmiňuje Žofie pro magazín iReport.cz. S nejnovějším singlem Red Flag Parade (2023) letos postoupili do národního kola Eurovision Song Contest.

Kapela Mydy Rabycad vznikla v roce 2012 v původním složení se zpěvačkou Žofií Dařbujánovou, saxofonistou Mikulášem Pejchou, baskytaristou Janem Drábkem a bubeníkem a klávesákem Jakubem Svobodou. Na kontě má MYDY celkem pět alb, početná vystoupení před domácím i zahraničním publikem například na festivalu Sziget, Lowlands a jako vůbec druhá česká kapela na kultovním Glastonbury. V roce 2017 vystoupili v Jižní Koreji a o rok později odehráli turné po USA a Kanadě.

Foto: Aloha Burns