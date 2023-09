Kam kráčíš, Brno? Poznejte, jak bude město vypadat za pár let

Brno, 25. září 2023 - Jakým směrem se Brno ubírá? Co se v něm mění, modernizuje a připravuje? Jak bude po chystaných změnách vypadat za pět, deset či dvacet let? Zjistěte, kam jihomoravská metropole kráčí a co se v ní do budoucna chystá. Přijďte na některou z přichystaných přednášek či procházek po městě, které se budou konat až do 17. října.

Podoba Brna se v průběhu let mění, například roste počet jeho obyvatel i aut, která jeho ulicemi denně projedou. Proto je nutné myslet na to, aby Brňanky a Brňané měli kde bydlet, mohli pohodlně cestovat do práce nebo do školy a aby měli kde trávit volný čas. Další složkou je přizpůsobování města změnám klimatu a energetické transformaci.

Jak by město mohlo za pár let vypadat, ukáže akce „Kam kráčíš, Brno? 2023“, kterou pořádá Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. Během září a října budou mít lidé příležitost zjistit, co všechno se již dnes staví a připravuje a co se chystá v dalších letech. „Rozvoj Brna by měl probíhat především tak, aby uspokojil potřeby a požadavky jeho obyvatel. Už před lety měla široká veřejnost možnost podílet se na tvorbě hlavního strategického dokumentu města #brno2050. Nyní mohou lidé opět nahlédnout pod pokličku a zjistit více o tom, co jim město, v němž žijí, nabídne v příštích letech. Řada projektů, které na akci 'Kam kráčíš, Brno? 2023' dostanou prostor, totiž mohou mít přímý vliv na jejich život – věříme, že především pozitivní,“ nastínil Martin Příborský zastupitel města Brna pro oblast strategického rozvoje.

Během čtyř týdnů mohou zájemci zavítat na akce o připravovaných projektech, během procházek přímo v terénu zjistit, jak se mění ráz města. Na přednáškách se mohou těšit na ukázky projektů z oblasti bydlení, dopravy, kultury, sportu nebo ochrany životního prostředí. Dozví se například, co poskytne areál někdejší Zbrojovky, v němž se již dnes staví. Kde všude si budou moct dobít auta na elektrický pohon nebo jak mohou rozhodovat o části městského rozpočtu. Besedy se uskuteční na hvězdárně a v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie na Husově ulici.

Tematické procházky pak představí části Brna, které čeká výrazná proměna a rozvoj. Účastníci exkurzí budou mít příležitost projít se po Trnité, kde vyroste zcela nová čtvrť i dopravní terminál s vlakovým a autobusovým nádražím. Kousek od historického centra v blízkosti ulic Cejl, Křenova a Zvonařka vznikne také široká třída s obchody, restauracemi a dostatkem místa pro pěší i cyklisty. A probádat lze také nábřeží řeky Svitavy, na němž kdysi prosperující továrny postupně ustupují moderním bytům či parkům.

Všechny projekty, které se v rámci akce „Kam kráčíš, Brno? 2023“ představí, jsou součástí Strategie #brno2050. Ta ukazuje cestu, podle níž by se město mělo rozvíjet. A to na základě společné vize, konkrétních hodnot a cílů, na jejichž stanovení se podíleli různí odborníci, výzkumníci, podnikatelé, ale i běžné Brňanky a Brňané. Strategie klade důraz na veškeré potřeby obyvatel – dostupné bydlení, kvalitní služby i dobrou veřejnou správu.

„Kam kráčíš, Brno? 2023“ začalo v neděli 24. září a končí v úterý 17. října. Celý program je pro zájemce dostupný zdarma. Návštěvníci se pouze musí registrovat na webu gotobrno.cz, na němž také naleznou veškeré informace o programu. Podrobnosti jsou zveřejněny i na webu brno2050.cz a na facebookové stránce Chytré Brno.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage