Profesor Hilský oslaví významné jubileum

Brno, 12. dubna 2023 - Letní shakespearovské slavnosti obohatí kulturní léto v Brně již 24. ročníkem. Předprodej vstupenek v síti Ticketmaster začal v úterý 4. dubna v 10:00. Letošní premiérou bude komedie Jak se vám líbí. Generálním partnerem Letních shakespearovských slavností je skupina PPF.

Jak se vám líbí Jak se vám líbí?

Premiérová inscenace, tentokráte komedie Jak se vám líbí v režii Jakuba Nvoty, má tradičně vynikající obsazení, a tak se diváci mohou těšit na Lucii Štěpánkovou, Vaška Matějovského, Romana Zacha, Markétu Děrgelovou, Míru Noska, Pavlu Tomicovou, Tominu Jeřábka, Jakuba Žáčka a další. „Když mi Libor Gross zavolal a nabídl mi roli Rosalindy, neváhala jsem ani chvilku. Požádala jsem sice o pár dnů na rozmyšlenou s tím, že musím pečlivě zvážit všechny své závazky, ale to jsem trochu mlžila. Rozhodnutá jsem byla okamžitě. Moc mě nabídka potěšila. Mám tu hru ráda, kolegové jsou skvěle vybraní, moc už se na zkoušení, a především na hraní, těším," říká s úsměvem Lucie Štěpánková, představitelka hlavní ženské role, která už si na Slavnostech zahrála Bianku ve Zkrocení zlé ženy. Jak se nová komedie bude líbit, to mohou diváci posoudit v celkem 35 večerech v Praze, Brně a Ostravě.

Letní shakespearovské slavnosti Brno 2023 se konají od 17. července do 7. srpna na hradě Špilberk. Na programu je 7 titulů rozprostřených do 17 hracích večerů.

Léto v Brně na Špilberku zahájí 17. července léty prověřené VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ, následovat bude premiéra roku 2023 - komedie JAK SE VÁM LÍBÍ v režii Jakuba Nvoty. Samozřejmě nezapomeneme ani na oblíbené inscenace let minulých – tragédii HAMLET a příběh o lásce, zradě a odpuštění ZIMNÍ POHÁDKA. Opět také uvidíte komedii SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ v produkci ostravských kolegů. A Slavnosti 2023 po magické komedii BOUŘE zakončí loňská novinka MACBETH.

Doporučujeme všem zájemcům o Slavnosti na nic nečekat a koupit si vstupenku dříve, než bys řekl léto! Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách festivalu www.brno.shakespeare.cz nebo v prodejní síti www.ticketmaster.cz. Aktuality a zajímavosti nabízí Instagram a Facebook.