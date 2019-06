Letní shakespearovské slavnosti se blíží, letos oslaví 20. výročí

Brno, 10. června 2019 – Už jen něco málo přes měsíc zbývá do začátku Letních shakespearovských slavností v Brně. Dne 17. července zde bude zahájen již 20. ročník Slavností uvedením Veselých paniček windsorských, poté bude následovat letošní novinka - představení Zimní pohádka v režii Pavla Kheka.

Pohádkou to začíná…

Režisérem letošní pražské premiéry je Pavel Khek, velký ctitel komplexnosti shakespearovského díla. „Láska, nenávist, podlost, incest – v Shakespearovi najdete vše. On je pro mě zvláštní divadelní druh a trochu jiná kategorie než zbytek světové dramatiky,“ popisuje svůj vztah ke slavnému autorovi. Zimní pohádku si Pavel Khek vybral sám a je to volba poněkud atypická, hra se totiž zdaleka nehraje tak často, jak by jí slušelo. Do rolí obsadil skvělé herce – jako Leontes se představí Martin Hofmann v alternaci s Michalem Isteníkem, jeho ženu Hermionu ztvární Petra Špalková a jejich děti, syna Mamilliuse a dceru Perditu, Kristián Špiner a Veronika Arichteva. V roli Pauliny diváci uvidí Alenu Mihulovou.

Zimní pohádka diváky nepochybně zaujme tématem zrazené lásky a žárlivosti, které anglického dramatika fascinovalo celý život, ale také přesunem děje ze Sicílie k nám, do Čech. Jen geografie příliš nesedí, William Shakespeare nám přisoudil moře.

„S českým mořem a pobřežím se shakespearovské bádání vyrovnávalo po celá staletí a dospělo k závěru, že se buď Shakespeare mýlí a jeho české pobřeží je pustou neznalostí, nebo Čechy moře skutečně mají a všem kromě Shakespeara a Greena (autora původní předlohy hry) to uniklo,“ píše s nadsázkou překladatel Martin Hilský o této pozdní Shakespearově hře.

Othello ve světovém obsazení

Další premiérou ve skutečně světovém obsazení bude Othello v podání Prague Shakespeare Company (hrát se bude s českými titulky). Odvážné nastudování slavné tragédie pronikající do nejhlubších zákoutí sexuality, smyslné touhy a žárlivosti jistě potěší všechny milovníky klasiky v originále. Hlavní roli přijal britský herec Nari Blair-Mangat, kterého česká veřejnost může znát například z filmů Sama Mendese Spectre nebo Kennetha Branagha Vražda v Orient Expresu. Divadelní renomé získal také díky Shakespearovu Othellovi, v němž hrál v nejprestižnějších britských scénách – The Royal National Theatre a The Old Vic Theatre.

Divadlo na divadle a veselá Komédia omylov

Další premiérou v Brně bude ostravské nastudování jedné z nejoblíbenějších shakespearovských komedií, Zkrocení zlé ženy v režii Vojtěcha Štěpánka. Ten o hře říká: „My budeme Zkrocenku hrát i s úvodem, který se často škrtá. Opilec je během spánku převlečen, a když se vzbudí, je mu nalháváno, že byl 15 let v kómatu a že je bohatým lordem s krásnou manželkou. A potulná herecká skupina zahraje k potěše svérázného lorda představení Zkrocení zlé ženy. Chtěli jsme dodržet princip divadla na divadle a příběh o zkrocení zahrát jako vtipnou frašku, mrštnou komedii typů a záměn identit.“

Z Bratislavy nově přivezeme Komédii omylov. Shakespeare i v této své nejkratší hře překračuje hranice tradičních žánrů. Zpočátku to vypadá jako tragédie (hned na začátku totiž hrozí jedné z postav trest smrti), brzy se však hra dostává až do polohy frašky. Zejména dialogy pána a sluhy jsou přímo ukázkami, jak by mohla vypadat i moderní cirkusová klauniáda. Fraška o dvou sourozeneckých dvojicích – identických dvojčatech – nabízí nejen závratné tempo zvratů a zábavy, ale také důmyslnou hru s protiklady, kterou autor vždy výtečně ovládal. Rozvinul v ní i brilantní úvahu o vztazích muže a ženy, o významu jejich lásky a úcty. „Svým způsobem je Komedie omylů bláznivým kolotočem ztrát a nálezů,“ tvrdí překladatel Martin Hilský.

20. ročník Letních shakeapearovských slavností v Brně oslaví 20 představení

Slavnosti v Brně odstartuje 17. července komedie Veselé paničky windsorské, historicky vůbec nejúspěšnější představení. V hlavních rolích již jedenáct let excelují Bolek Polívka, Simona Stašová a Eva Režnarová. Následovat budou další populární Shakespearovy komedie – premiéra Zimní pohádka, ostravské Zkrocení zlé ženy, bratislavská Komédia omylov, Othello v angličtině, Mnoho povyku pro nic a vyvrcholením brněnské sezóny bude Hamlet s Jaroslavem Pleslem v hlavní roli.

Důležité upozornění pro návštěvníky

Vstup na Špilberk je i letos možný pouze hlavní branou z ulice Gorazdovy, přístup po schodech je stále uzavřen. Diváci mohou využít také MHD – linka č. 80 odjíždí z ulice České v 18.51.

Prosíme, přijďte včas, aby vám nic neuniklo.