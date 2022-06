Závěr operní sezony ve znamení Verdiho dramatu a pěveckých hvězd

Brno 8. června 2022 - Co vznikne, když se setká dílo velkého dramatika a neméně skvělého skladatele? Otello! Jak málo stačí oběma velikánům k rozehrání tragédie – jen kapesníček a několik dobře mířených slov, aby se rozpoutalo drama žárlivosti, které nemůže skončit dobře.

Jedna z nejslavnějších oper Giuseppe Verdiho Otello se vrací na brněnské jeviště po více než třiceti letech. Jeho inscenační tým, režisér Martin Glaser, dirigent Robert Kružík a výtvarníci Pavel Borák a Markéta Sládečková, jsou již autory dvou úspěšných inscenací oper P. I. Čajkovského Piková dáma a Evžen Oněgin. Publikum se může těšit na skutečně excelentní pěvecké obsazení – v roli Otella to je jihokorejský tenorista Sung Kyu Park, kterého už naše publikum zná z inscenací oper La Gioconda či Turandot, a americký tenorista Harold Meers, jehož původně plánovanou účast na Řeckých pašijích přerušila pandemie. Desdemona patří k oblíbeným rolím sopranistek Pavly Vykopalové a Jany Šrejma Kačírkové, a je skvělé, že se v ní mohou obě představit i ve svém domovském ansámblu. Pěvecký tým je skutečně mezinárodní, např. v roli Jaga se představí srbský barytonista Dragutin Matić a Gruzínec Giorgi Mtchedlishvili. Přípravy sborového partu se ujala Zuzana Kadlčíková. Po čtyřech představeních v brněnském divadle čeká novou inscenaci Otella hned v červenci uvedení na Thurn und Taxis Schlossfestspiele festivalu v německém Regensburgu.

S Verdiho verzí jsem navýsost spokojený. Sice přicházíme o některé motivy ze Shakespeara, ale podle mne se velmi prohlubuje postava Jaga a paradoxně i Desdemony. Ta není mladou holkou, která se vzepře době a konvencím, ale dospělou, oddanou a milující ženou, která svému partnerovi věří. Ke své škodě. A prohlubuje se i Jago, to jeho zlo má na jednu stranu díky hudbě posun až metafyzický, na druhou stranu je vidět jeho ubohost kořenící v mindráku. Když se po té jeho slavné rouhačské satanské árii nestane nic, nesjede žádný blesk, neozve se žádné znamení, když tam zůstane sám, je to doslova hmatatelné. A děsivé. Zajímá mě, jak snadno dospělí lidé podléhají manipulaci, ztrácejí kontrolu nad svým myšlením i emocemi. Jak lehce jsme schopni uvěřit evidentním hloupostem jako Otello a nepřipustit si evidentní nebezpečí jako Desdemona.

Martin Glaser

Verdiho předposlední opera, která měla svou premiéru v roce 1887, je dílem vskutku mistrovským s plasticky vykreslenými charaktery, kde velkolepé sborové scény střídají intimní lyrická místa. Už samotný moment, kdy se otevírá opona a divák je okamžitě vtažen do dramatické situace v přístavu, kde zuří bouře a lid shromážděný v přístavu s hrůzou sleduje, jak se Otellova loď, vracející se z válečného tažení proti Turkům, pokouší přistát, patří k mistrovským sborovým scénám. Titulní role Otella pak je prubířským kamenem hrdinných tenorů, part, do kterého Verdi vložil všechny odstíny lidské duše – od válečníka přes něžného a milujícího muže po raněné zvíře sžírané žárlivostí. Slavná Shakespearova tragédie se hraje na divadelních jevištích více než čtyři sta let a stále neztratila nic na své aktuálnosti. Téma předsudků a odlišnosti jedince od společností nastaveného standardu je dennodenně skloňováno a Verdiho hudba jen přidala dramatu a jeho postavám další rozměry.

Verdiho Otello je skutečně mistrovské dílo. Bude to znít jako klišé, ale myslím si, že v této opeře není slabých míst. Musím se však přiznat, že jsem vždy naprosto fascinován sborovými scénami. S jakou propracovaností a barvitostí dokáže Verdi vystavět hned úvodní sbor s použitím hromů, blesků a dunění moře. Nebo hned následující „ohnivý" sbor! To je skutečná slavnost. A jak říkáš, v tomto díle jsou často velmi náhlé změny nálad z dramatična k nekonečné lyrice. V podstatě zde můžeme hovořit o mužné drsnosti a ženské měkkosti, myšleno v nejlepším slova smyslu. Duety mezi Otellem a Desdemonou jsou, alespoň zpočátku, tou nejkrásněji vykreslenou polohou zamilovanosti a něhy, jakou si dokážeme představit.

Robert Kružík

Premiéra se uskuteční 17. června 2022 v Janáčkově divadle, reprízy 19., 21., 28. 6. 2022, v sezóně 2022/23 pak 30. 9., 11. 12. 2022 a 8. 1. 2023.