Verdiho Otello v Janáčkově divadle

Brno, 25. května 2022 - Slavný Verdiho Otello se po více než třiceti letech vrací na brněnské jeviště. Opera o čtyřech dějstvích vychází z divadelní hry Williama Shakespeara Othello, mouřenín benátský a je považována za jedno z mistrovských děl Verdiho tvorby. Téma zkoumá odlišnost a předsudky ve společnosti. Shakespearovu tragédii plnou intrik a žárlivosti, která se točí kolem Otella, jeho ženy Desdemony a proradného Jaga, ještě umocňuje Verdiho velkolepá hudba.

Otello je prubířským kamenem hrdinných tenorů, role, do které Verdi vložil všechny odstíny lidské duše – od válečníka, přes něžného a milujícího muže po raněné zvíře sžírané žárlivostí. Těšit se můžete jak na strhující sborové scény, tak i na intimní lyrické momenty. Dílo mělo premiéru v Miláně v roce 1887 a nyní jej uvede Janáčkovo divadlo v režii Martina Glasera a hudebním nastudování Roberta Kružíka. V roli Otella se představí skvělí sólisté Harold Meers a Sung Kyu Park, Jaga zahrají Dragutin Matić a Giorgi Mtchedlishvili a v roli Desdemony se můžete těšit na sólistky Janáčkovy opery Národního divadla Brno, Pavlu Vykopalovou a Janu Šrejma Kačírkovou. Slavná Shakespearova tragédie je na divadelních jevištích více než čtyři sta let a stále neztratila nic na své aktuálnosti a Verdiho hudba jí dodává další rozměr. Přijďte se do Janáčkova divadla podívat na jednu z nejslavnějších oper Giuseppe Verdiho!



Premiéra se uskuteční 17. června v Janáčkově divadle