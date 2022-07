Hudební festival Hrady CZ startuje tento pátek a sobotu na Točníku s kapelami Rybičky 48, Chinaski či Tomášem Klusem

Brno, 12. července 2022 - Sedmnáctý ročník hudebně-kulturního festivalu Hrady startuje opět v plné síle v pátek a sobotu 15. a 16. července na hradě Točníku nedaleko Prahy a dále se vždy v pátek a sobotu představí na Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a své letošní putování uzavře 2. a 3. září na Bezdězu. Páteční program na Točníku nabídne koncerty Mirai, Mig 21, či vystoupení Tomáše Kluse a Anny K.. V sobotu se mohou návštěvníci hradní tour těšit na kapely Chinaski, Rybičky 48, Divokej Bill a další interprety a skupiny. V ceně sobotního lístku na festival je vždy vstup na hrad zdarma.

V pátek se areál na louce pod hradem Točník otevře ve tři hodiny odpoledne a zahraje dále Pokáč a kapela Botox. V sobotu se areál otevře v deset hodin dopoledne a areál s výhledem na hrad Točník dále rozezní Vypsaná Fixa, Xindl X, Trautenberk či Visací zámek. Sobotní program dále nabídne koncerty kapel UDG nebo Realita. Festival Hrady CZ i letos spolupracuje s Národním památkovým ústavem a svým návštěvníkům nabízí v sobotu vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradů Točník a Žebrák. „Jsme velmi rádi, že po dvou smutných letech se letos Hrady CZ mohou opět rozvinout v plné šíři a to i na hradě Točník, kde to máme moc rádi. Věříme, že si návštěvníci festivalu opět užijí nejlepší muziku a pohodu se svými přáteli na jedné z nejhezčích památek Středočeského kraje," říká jeden z organizátorů festivalu Michal Šesták. A spoluorganizátor Viktor Souček dodává: „Letos jsme opět vsadili na tuzemskou poprockovou klasiku, kterou mají naši fanoušci rádi. Chinaski, Rybičky 48, Divokej Bill, Mirai, Tomáš Klus a Mig 21 zní již několik let z éteru, obsazují špičky rozhlasových hitparád a tvoří i základní kostru hudebního programu letošních Hradů. Věříme, že se to bude lidem líbit a přijdou si užít to, co jim bylo dva roky upíráno – tedy osm víkendů muziky a pohody na nejkrásnějších památkách v České republice."

Organizátoři festivalu Hrady CZ jsou i nadále odpovědní nejen k zachování historických památek a kulturního dědictví, ale také k životnímu prostředí. Proto i letos bude v areálu zavedeno pasivní třídění odpadů a zálohované vratné kelímky na pivo a v každém areálu návštěvníci najdou místa s barevnými a textově označenými nádobami na tříděný odpad. Hrady CZ nabídnou také sportovní hřiště pro děti, aby si hudební atmosféru spojenou s výletem na hradní památky mohly užít celé rodiny. Kreativní návštěvníci se mohou zapojit do fotosoutěže se slosováním o hodnotné ceny. Do 30. června je možné kromě výhodných lístků zakoupit v limitované sérii také permanentku Exklusiv s možností přístupu do zákulisí festivalu.

Festival Hrady CZ stále udržuje vysoký komfort ubytování. Návštěvníci festivalu na Točníku mohou za úplatu opět využít tzv. VIP kemp PLUS v „hotelové" kvalitě v ceně s postaveným stanem, dvěma karimatkami a dvěma spacáky připravenými na okamžité přespání. Samozřejmostí jsou placené VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wi-fi zóny v areálu festivalu.

Festival Hrady CZ se letos odehraje na Točníku ve Středočeském kraji (15. - 16. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (22. – 23. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (29. – 30. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (5. – 6. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (12. - 13. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (19. - 20. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (26. - 27. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (2. - 3. 9.).

Více na www.hradycz.cz