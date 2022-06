Putovní festival Hrady CZ je zpět v plné síle a oznamuje kompletní program pro osm zastávek

Brno, 10. června 2022 - Letní putovní hudebně-kulturní festival Hrady CZ je zpět v plné síle a své návštěvníky letos přivítá v průběhu léta znovu osmkrát na koncertech i v prostorách hradů na území Čech a Moravy. Fanouškům nabídne to nejlepší z české a slovenské hudební scény v čele s kapelami Rybičky 48 a Chinaski. Návštěvníci sedmnáctého ročníku tohoto legendárního putovního festivalu se budou moci dále těšit na kapely Divokej Bill, Mig 21 nebo Mirai či interprety Tomáše Kluse, Pokáče, Annu K. a další kapely a hudebníky.

Festival Hrady CZ odstartuje v pátek a sobotu 15. a 16. července tradičně na hradě Točníku a dále se každý následující pátek a sobotu představí na Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a své letošní putování uzavře 2. a 3. září na Bezdězu. V ceně sobotního lístku na festival je vždy vstup na hrad zdarma.

Program všech zastávek festivalu je stejný, jen na hradě Veveří vystoupí místo kapely Mig 21 exkluzivně zpěvák David Koller. V průběhu léta budou moci fanoušci festivalu Hrady CZ po celé České republice dále zhlédnout koncerty takových kapel a interpretů, jako jsou Vypsaná fixa, Xindl X, Trautenberk, Visací zámek, UDG, Botox či Realita. Festivalové koncerty se odehrají vždy pod širým nebem na loukách v blízkosti hradů. Chybět nebude oblíbený páteční karneval s vyhlášením nejlepších masek. Parterem festivalu je Národní památkový ústav, v ceně sobotní vstupenky na festival je tak na každé ze zastávek i vstup na prohlídkové okruhy hradu. „Jsme rádi, že můžeme letos návštěvníky opět přivítat jak v areálech festivalu, tak i v ojedinělém prostředí osmi hradů po celé České republice. Právě možnost spojení hudebního zážitku s návštěvou památek je to, co už sedmnáct let dělá festival Hrady CZ jedinečným," říká jeden z organizátorů festivalu Michal Šesták. „K hradnímu festivalu patří neodmyslitelně rej masek, proto vyzývám návštěvníky, ať se zúčastní našeho tradičního karnevalu o ceny. Hrady CZ jsou zpět v plné síle, pojďme to společně oslavit!" dodává spoluorganizátor Viktor Souček.

Festival Hrady CZ stále udržuje vysoký komfort ubytování. Návštěvníci mohou za úplatu opět využít tzv. VIP kemp PLUS v „hotelové" kvalitě v ceně s postaveným stanem, dvěma karimatkami a dvěma spacáky připravenými na okamžité přespání. Samozřejmostí jsou placené VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wi-fi zóny v areálu festivalu.

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky.

Na místě bude vstupné stát 890 Kč na pátek, 990 Kč na sobotu a permanentka 1600 Kč. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory.