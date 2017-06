Hvězdami šňůry festivalů Hrady CZ bude Müller, Klus, Bílá či Mig 21

Brno, 20. června 2017 - Festival Hrady CZ oznámil kompletní program svého třináctého ročníku. Ten svou hradní šňůru odstartuje v pátek a sobotu 14. a 15. července na hradě Točníku a dále se vždy v pátek a sobotu představí na Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Bezdězu, Veveří, Hradci nad Moravicí a Bouzově. Svoji letošní tour pak uzavře na slovenském hradě Červený kameň.

V průběhu léta budou moci fanoušci na jednotlivých hradních zastávkách zhlédnout kromě jiných koncerty takových kapel a interpretů, jako jsou například Tomáš Klus, Mig 21, Arakain & Lucie Bílá, Richard Müller, Horkýže Slíže, Mandrage nebo Rybičky 48.

Po loňských Kabátech i letos organizátoři trochu přitvrdili a do programu zcela poprvé zařadili jako další novinku rockovou kapelu Arakain s Lucií Bílou. Po dlouhých dvanácti letech se na festivalu Hrady CZ představí také Richard Müller.

„V roce 2005 Richard Müller zahajoval úplně první ročník festivalu pro několik stovek lidí. Byly to tehdy velmi pěkné koncerty se zajímavou hradní atmosférou. Vzpomněli jsme si na něj po letech a jsme zvědaví, jak jeho osvědčené nesmrtelné hity přijme třeba desetitisícihlavé publikum,“ říká jeden z organizátorů, Michal Šesták.

Chybět nebudou také kapely No Name, Olympic, Wohnout či Visací zámek, na hradě Veveří vystoupí exkluzivně Ivan Mládek s Banjo Bandem. Páteční program, který proběhne stejně jako v sobotu na dvou pódiích, tradičně oživí vždy mezi devátou a půl desátou večerní festivalový karneval s vyhlášením nejlepších masek. Na festivalu Hrady CZ v létě dále vystoupí například Anna K., Xindl X, Sto zvířat, Plexis nebo Portless. Partnerem festivalu, na kterém můžou návštěvníci dále vidět také například Vladimira 518 či rappera Majka Spirita + H16, je i letos Národní památkový ústav.

Festivalová vstupenka tak bude zahrnovat opět vstup na prohlídkové okruhy jednotlivých památek zdarma, Národní památkový ústav navíc letos vyhlašuje fotosoutěž pro návštěvníky festivalu o nejlepší fotku "festivalového" hradu. Od 14. července do 10. září mohou návštěvníci posílat své fotky hradů vyfocené na festivalu Hrady CZ na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Autoři deseti nejlepších fotek získají volnou vstupenku, kterou lze bez časového omezení jednorázově využít na vstup do jakéhokoli objektu ve správě NPÚ. Seznam těchto objektů lze nalézt na webu npu.cz

Na základě pozitivních ohlasů budou i letos na festivalu Hrady CZ v provozu VIP Hradní kempy s nadstandardními festivalovými ubytovacími službami za poplatek. VIP Hradní kempy jsou bezpečné, oplocené, hlídané a osvětlené areály s nonstop recepcí a úschovnou, možností dobití mobilů, nákupu potravin a nápojů, sprchami s teplou vodou, umývárnami a sociálním zařízením. Letos poprvé přibydou splachovací toalety. Stanová městečka zdarma i nadále zůstávají, zde bude k dispozici sociální zařízení, pitná voda a koše na odpad.

Termíny a místa:

14.–15. 7. Točník

21.–22. 7. Kunětická hora

28.–29. 7. Švihov

4.–5. 8. Rožmberk nad Vltavou

1.–2. 9. Bezděz

11.–12. 8. Veveří

18.–19. 8. Hradec nad Moravicí

25. .– 26. 8. Bouzov

9. 9. Červený Kameň (Slovensko)

Vstupenky na festival na oba dny lze zakoupit online na http://www.ceskehrady.cz/cs/vstupenky/ do dne před akcí za 820 korun, na místě pak za 890 korun. Vstupné na pátek v předprodeji do dne před akcí za 400 korun, na sobotu za 520 korun, na místě pak za 450 a 590 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Vstupenky do VIP Hradních kempů jsou v předprodeji online jako balíček s permanentkou a VIP kempem na dva dny pro 1 osobu za 1100 korun do dne před akcí a za 1200 korun na místě. VIP kemp samostatně na dva dny pro 1 osobu pak za 350 korun do dne před akcí a za 400 korun na místě, vstupenky do VIP kempu na den pak budou v prodeji pouze na místě, pokud nebude kapacita areálu vyprodána. Na místě budou k dispozici také dětské vstupenky do VIP kempu za 100 korun, děti do výšky 1 metr mají vstup do VIP kempu zdarma. Vstupenky na festival na Slovensku lze zakoupit na http://www.slovenske-hrady.sk/ do 30. června za 19 eur, do 8. září za 22 eur a na místě za 25 eur, slevy mají děti, ZTP/P a senioři.

Interpreti na festivalu Hrady CZ:

Anna K., Arakain a Lucie Bílá, Horkýže Slíže, Ivan Mládek & Banjo Band, Majk Spirit + H16, Mandrage, Mig 21, Nebe, No Name, Olympic, Plexis, Portless, Richard Müller, Rybičky 48, Smrtislav, Sto zvířat, The Agony, Thom Artway, Tomáš Klus, Trocha klidu, Xindl X, Visací zámek, Vypsaná Fixa, Vladimir 518, Wohnout