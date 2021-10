JazzFestBrno nabídne i Gregory Portera v kostele sv. Jakuba

Brno, 4. října 2021 – Jubilejní 20. ročník festivalu JazzFestBrno je v plném proudu a pořadatelé do programu nečekaně přidávají ještě jeden koncert, který festivalové fanoušky zavede na nové místo. Charismatický „muž s ušankou“ Gregory Porter svým hebkým barytonovým hlasem dokáže vyplnit jazzové kluby i ty největší koncertní sály světa.

Do Brna přijede v období adventu, aby se vrátil ke svým kořenům – do dob, kdy jako neznámý mladík zpíval v amerických svatostáncích. Zazpívá totiž 4. prosince v kostele sv. Jakuba. Chybět u toho nebude ani Porterův dvorní hammondkář, brněnský rodák Ondřej Pivec.

„Doba covidová přináší pořadatelům kulturních akcí i fanouškům mnohá zklamání, ale i příležitosti. Dřív bylo nemyslitelné, že bychom se s hvězdou globálního formátu dohodli na vystoupení pouhé dva měsíce před jeho konáním. Když se však příležitost přivézt do Brna Gregoryho Portera naskytla, neváhali jsme ani vteřinu. V prostoru kostela sv. Jakuba navíc půjde o intenzivní zážitek s adventním nádechem,“ těší se umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Kostel na Rašínově ulici nedaleko náměstí Svobody nabízí přibližně 800 míst, takže na poměry Gregoryho Portera, který je zvyklý vyprodávat tisícové koncertní sály, půjde o skutečně exkluzivní intimní prostor. Vstupenky jsou k dispozici na webu jazzfestbrno.cz.

Gregory Porter nabízí přesně to, co byste od jazzového zpěváka, skladatele, herce a básníka očekávali, navrch se vám přitom dostane ještě příznačného a těžko definovatelného „čehosi navíc“. Sečtělý Porter dokáže v textech přesně zacílit na sociální nálady, zabrousit do vzpomínek na dětství, vracet se ke krušné historii amerických černochů nebo si radostně pohrávat s myšlenkou na společné jamování s legendárními jazzmany a bluesmany, od nichž si vypůjčuje skladby, které následně ojediněle jiskřivým způsobem přezpívává. Vlastní mu jsou ale také milostná témata a písně o lásce věnované ponejvíc jeho manželce. Patří proto k vrcholným okamžikům jeho úchvatných koncertů.

Už řadu let má v Gregoryho kapele nezastupitelné místo český hammondkář Ondřej Pivec. V roce 2010 se na festivalu JazzFestBrno představil poprvé v sólovém projektu, v roce 2013 dostal příležitost zahrát si s Porterem díky pražskému festivalu Struny podzimu a nyní přijíždí na svou rodnou hroudu jako rovnocenný spoluhráč jedné z největších světových jazzových hvězd.

JazzFestBrno zároveň přesunuje z důvodu rozhodnutí umělce koncert basisty Marcuse Millera z 11. listopadu na zatím neupřesněný termín roku 2022. Posouvá se i koncert britského tria GoGo Penguin, které do Brna nezavítá v původně avizovaném prosinci, ale až 16. ledna příštího roku. Festival rovněž oznámil vyprodání koncertu jedné z hlavních hvězd ročníku 2022. „Jedná se o koncert Jacoba Colliera, který vyprodal Sono Centrum během pár měsíců. Není vyloučeno, že se několik vstupenek z případných nevyzvednutých rezervací vrátí do prodeje pár dní před koncertem. Pokud k tomu dojde, budeme o tom přednostně informovat členy našeho fanclubu. V případě, že i poté zůstanou nějaké vstupenky k dispozici, dozví se to zájemci i na festivalovém webu, v e-mailovém newsletteru a na našich sociálních sítích,“ dodává výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo.