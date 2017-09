Nešikové Pat a Mat obsadí Letohrádek Mitrovských

Brno, 4. září 2017 - Letohrádek Mitrovských v Brně si od 16. září připravil pro své návštěvníky hned tři rodinné výstavy v jedné. Největším tahákem bude bezesporu legendární dvojice kutilů Pat a Mat. Pro dámské pohledy s citem pro detail je nachystána výstava Střípky z dějin módy na panenkách a pro zkoumavé obdivovatele techniky výstava Modely autíček a fotografie automobilů.

Pat a Mat

Za výstavou o nezapomenutelné dvojici kutilů stojí filmová společnost Bonton, která je v současnosti správcem největšího archivu českých hraných filmů u nás. Na výstavě, kterou Bonton pro Letohrádek připravil, se dozvíte, jak seriál vzniká za pomoci technických scénářů a detailních rozkresů pohybu figurek. Nebudou chybět loutky chronických smolařů a také ukázka toho, co skrývají pod barevnými tričky, dále zmenšené rekvizity a kulisy jako dvojdomek, obývací pokoj, kutilská dílna, ale i létací balón a další drobnosti z jednoho z nejoblíbenějších večerníčků minulé i současné studiové tvorby.

Pilotní díl vznikl v roce 1976. Lubomír Beneš výtvarník a režisér se inspiroval svými vtipy, které vymýšlel a kreslil do časopisu, se dvěma kutily panem Ouholíčkem a panem Sedlecem. Ke spolupráci přizval dramaturga Jiřího Kubíčka a výtvarníka Vladimíra Jiránka a společně vytvořili film „Kuťáci“. Od roku 1979 natáčeli tvůrci seriál „…a je to!“ v Krátkém filmu Praha pro Slovenskou televizi Bratislava. V seriálu „…a je to!“, si kuťáci převlékli trička a dostali rádiovku a kulicha. Po krátké pauze pokračovalo v roce 1985 natáčení seriálu „…a je to!“ přímo pro Krátký film Praha. V té době dostali kutilové svoje jména Pat a Mat. Při hledání jmen se Lubomír Beneš nechal inspirovat přáním dětí, se kterými besedoval o svých filmech – vznikli tak Patlal a Matlal, později zkráceně Pat a Mat. Hlavní inspirací pro jejich příběhy je manuální nešikovnost. Důležitá však není jen legrace, ale i optimistický postoj Pata a Mata k životu. I když je vše ztracené, nikdy neskládají ruce do klína a nakonec jsou vždy se svým řešením spokojeni, což nám také dávají najevo známým gestem „…a je to!“.

Pokračování seriálu Pat a Mat a Pat a Mat se vracejí, bylo natáčeno v různých studiích. V současné době existuje již 90 dílů seriálu. Posledních 13 dílů ze série „Pat a Mat na venkově“ produkovalo studio Patmat s.r.o. Nové náměty vymyslel a filmy režíroval Marek Beneš, syn Lubomíra Beneše. Seriál s Patem a Matem je úspěšný po celém světě, kde se však jmenuje různě. V Polsku to jsou „Sousedi“ a v Holandsku Buurman en Buurman (Soused a soused). Překvapením pro tvůrce seriálu je i velká popularita Pata a Mata v Íránu.

Střípky z dějin módy na panenkách

Autorkou téměř stovky exponátů – tedy ručně šitých a zdobených šatů a patřičných doplňků oblečených na panenkách Barbie a Steffi – je Zdeňka Mudráková ze Zlína. S touto činností začala už během dospívání, ale intenzivně se jí věnuje až posledních 25 let.

Záběr tvorby je široký – přes 2000 let – od Egypta, přes Krétu, Řecko a Řím, dále jednotlivé slohy a oděvní styly od středověku až po nedávnou minulost – 90. léta 20. století. „Čím je miniatura oděvu komplikovanější, tím je pro mě práce záživnější,“ tvrdí autorka, která shání pro co největší přesnost staré látky a ty si následně podle potřeby dále barví a i jinak upravuje. Nejvíce ji baví detaily (např. 2cm boty, kabelky, klobouky s miniaturními ozdobami, okrasné límce, knoflíky, šperky apod.). V poslední době se věnuje také miniaturním pánským oděvům a uniformám. Nejnovějším přírůstkem do kolekce je král a císař Karel IV. Z významných historických postav na výstavě představíme Kleopatru, Jana Ámose Komenského, Marii Terezii, Napoleona, Lady Dianu a mnohé další. Veškeré modely historických oděvů jsou ušité přesně podle předloh – portrétních obrazů nebo fotografií v encyklopedické literatuře.

Modely autíček a fotografie automobilů

Především pro kluky, ale samozřejmě pro všechny milovníky krásy na čtyřech kolech, je určena třetí výstava modelů autíček a fotografií automobilů. Majitelem rozsáhlé sbírky autíček čítající téměř 1000 kusů je Stanislav Hajšel z Náměště nad Oslavou, který vysvětluje, jakým systémem budou autíčka na výstavě řazená. „Sběratelská velikost je 1:43. Vystavené automobily budou uspořádány podle výrobců a států původu, dále automobily charakteristické svojí funkcí – autobusy, nákladní vozidla, policejní nebo hasičské vozy.“

K výstavě modelů patří fotografie automobilů nebo jejich částí od uměleckého fotografa Vojmíra Blažka z Třebíče. Obdivovatelé a příznivci motorismu si tak určitě přijdou na své!

Všechny tři výstavy současně potrvají až do 19. listopadu 2017, otevřeno út.–ne., 10–16 hodin. Vstupné: dospělí 85 Kč, senioři a VŠ studenti 65 Kč, SŠ studenti 60 Kč, děti ZŠ 50 Kč, děti MŠ 25 Kč, fotopoplatek 10 Kč.