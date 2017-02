ZETOR GALLERY otevřela výstavu historických prospektů a článků o traktorech

Brno, 2. února 2017 – Do 15. března 2017 je v brněnské ZETOR GALLERY k vidění tematická výstava s názvem Dobové propagační materiály a prospekty. Zájemci o historii značky ZETOR si tak budou moci prohlédnout historické prospekty o starších modelech traktorů nebo se začíst do dobových článků a představit si, jak smýšleli novináři a veřejnost o červené legendě z Brna třeba před 50 lety.

Většina vystavených prospektů a výstřižků článků z dobových periodik pochází ze soukromé sbírky slovenského sběratele Marka Mikuláše a jsou z různých období, ve kterých zářily ty nejznámější stroje, jako jsou Z 25, Z 15 a všechny tři unifikované řady či Proximy a Forterry. Marek Mikuláš se kromě sběratelství věnuje také psaní knih a publikoval jich několik také o ZETORU (např. Desetiletí se ZETOREM, spoluautor Z. Makovička, vyšlo v roce 2008 v nakladatelství TZ), z nichž některé jsou k dostání v ZETOR obchodě přímo v ZETOR GALLERY.

„Velice si vážíme toho, že jsme dostali k dispozici různorodé množství materiálů nejen o traktorech, ale i o ZETORU obecně. Díky panu Mikulášovi, který úctyhodné množství těchto materiálů během let nasbíral a poskytl nám je pro účely této výstavy, mají velkou příležitost prohlédnout si exponáty nejen příznivci naší značky, kteří mají zájem se více ponořit do historie našich traktorů a značky samotné, ale i všichni ti, kdo chtějí poznat ZETOR v širším kontextu,“ komentuje výstavu Robert Todt, ředitel Úseku prodeje a marketingu ZETOR TRACTORS a.s.

Tematické výstavy se v minulosti v prostorách ZETOR GALLERY konaly již několikrát. Mezi nejvýraznější patřila např. v roce 2015 výstava o historii slavného traktoru ZETOR CRYSTAL anebo výstava fotografií Petra Dubjaka – zaměstnance ZETOR TRACTORS a.s. Organizátoři plánují do budoucna navázat dalšími tematicky zaměřenými výstavami a nadále tak prohlubovat znalosti a zájem veřejnosti o značku.