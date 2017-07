Zetor pokračuje v expanzi v Africe, nyní míří i na keňský trh

Brno, 17. červenec 2017 – Renesanční období zažívají traktory značky Zetor na území Afriky. Keňa se stala v pořadí již pátou africkou zemí, kde místní zemědělci mohou obhospodařovat svá pole a farmy s využitím brněnské techniky. Nový kontrakt s keňským partnerem byl uzavřen na tři roky a předpokládá roční dodávku traktorů Zetor v objemu několika desítek kusů. Prvních 12 strojů už bylo do země dovezeno.

Zetor India Private Limited, dceřiná společnost Zetor Tractors a.s., uzavřela s keňským partnerem Automobile Warehouse, Ltd. spolupráci na dodávku několika desítek traktorů ZETOR ve výkonnostním spektru od 80 do 150 koní.

„Při hledání nového partnera jsme využili skutečnost, že v Keni se nachází silná indická komunita. Kolegové ze společnosti oslovili napřímo několik potenciální partnerů a po několika měsících jednání jsme spolupráci úspěšně završili uzavřením smlouvy a dodávkou prvních 12 ks traktorů do země,“ říká Robert Harman, ředitel Zetor India.

Keňským farmářům byly dodány traktory modelových řad Proxima, Major a Forterra. Zájem je o stroje s kabinou a s klimatizací. Pro zemi je specifické pěstování cukrové třtiny, kukuřice a exotických květin určených pro vývoz do Evropy. Ročně se v Keni prodá až 900 traktorů a 50 % z nich je ve výkonnostním spektru 80–100 koní.

„Společnost Automobile Warehouse, Ltd. disponuje prodejními místy v Nairobi a v Nakuru, druhém největším městě v zemi, které je jedním z nejrychleji se rozvíjejících měst v Africe. Firma má již zkušenosti z prodeje zemědělské techniky, protože spolupracovala s konkurenční značkou, nově se rozhodla pro Zetor. Kromě zemědělské techniky bude společnost zajišťovat také servis a dodávku náhradních dílů. První komponenty byly dodány společně s traktory,“ upřesňuje Robert Harman.

Během 70leté historie značky bylo do země dovezeno 50 ks traktorů. Prvních 25 ks bylo dovezeno v roce 1965, zbývající objem byl dodán v roce 1997. Keňa se stala po Maroku, Alžírsku, Tunisku a Zambii v pořadí už pátou africkou zemí, kam Zetor exportuje své produkty. Zároveň pokračují jednání s partnery z dalších zemí v regionu. Pozornost je věnována zejména státům, které disponují rozvinutým zemědělstvím a trhem s novými traktory, důležitým prvkem při navazování spolupráce je i stabilní politická situace.

