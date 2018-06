Zetoru se daří, loni vyrobil 3000 traktorů a utržil tři téměř tři miliardy

Brno, 27. června 2018 – Společnost ZETOR TRACTORS a.s. vykázala v hospodaření za rok 2017 zisk ve výši 117 mil. Kč před zdaněním. Oproti loňskému roku je to nárůst o 15 mil. Tržby společnosti dosáhly v roce 2017 téměř tří miliard Kč. Vyrobeno a prodáno bylo 3 000 traktorů (oproti předpokladu 2 900 strojů), z čehož 80 % bylo vyvezeno do více než 50 zemí světa.

Rok 2017 je osmým v řadě, kdy společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku, a který se zároveň nesl ve znamení vstupu na nové trhy a představení mnoha novinek. Společnost investovala do podpory R&D a prodeje a marketingu přes 262 milionů Kč, tedy 9 % z celkových tržeb.

Vývoj kopíroval trendy panující na trzích. Segment traktorů od 80 do 150 koní zaznamenal především v Evropě propad, a to v celkových prodejích o takřka 6 procent. I přesto si ZETOR oproti podzimním pesimističtějším výhledům udržel tržby a prodeje na hodnotách z loňska.

„V roce 2017 nastává obrat. První tři kvartály roku objemy prodejů stále klesaly, ale závěrečná část roku byla natolik pozitivní, že v celkovém ročním průměru trhy zaznamenaly stabilizaci ve srovnání s rokem 2016. Pozitivní závěr se promítl i směrem k ZETORU, kdy jsme nakonec dosáhli lepšího výsledku, než jsme na AGRITECHNICE avizovali. Tehdy jsme odhadovali prodeje traktorů ZETOR na úrovni 2900 kusů, nakonec jsme dosáhli počtů přes 3000,“ shrnuje výsledky roku 2017 Marián Lipovský, výkonný ředitel společnosti, a dodává: „Oblastí zájmu je udržet a posilovat pozice na evropských trzích, zejména v Evropě a v Severní Americe. Region však prochází odbytovou krizí, využíváme proto i potenciálu nových trhů.“

O ZETORY je v zahraničí zájem, v letošním roce export společnosti činil 80 % z celkové produkce. Výrobce také pokračoval ve vstupech na nové trhy, jako jsou Izrael, Jordánsko, Zambie, Keňa, Filipíny, Uzbekistán nebo Rusko. S ruským partnerem v roce 2017 uzavřel memorandum o dodávce 6 tisíc sad traktorů modelové řady FORTERRA do roku 2022 a jen v loňském roce dodal první stovku těchto sad do Ruska. Ve spolupráci společnost pokračuje, odhad pro letošní rok hovoří o dodávce několika set sad traktorů. ZETOR v roce 2017 působil ve více než 50 zemích světa a i nadále plánuje pokračovat v expanzi do dalších oblastí světa. Pozornost je nyní upřena zejména na Austrálii a Nový Zéland, jihovýchodní Asii, východní Afriku nebo Blízký východ. Společnosti se dařilo udržovat pozice na stávajících trzích, v Čechách a na Slovensku ZETOR obhájil pozici lídra na trhu, v Polsku patří mezi top 3 hráče v oboru.