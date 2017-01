Britská punková legenda The Vibrators oslaví na Flédě čtyřicátiny

Brno, 16. ledna 2017 - Britští punkáči The Vibrators zahrají 25. ledna na Flédě. Řízné kytarové riffy, jednoduché melodické skladby a nestárnoucí hity přivanou nezaměnitelnou atmosféru ostrovního punku 70. let. Autentickou punkovou smršť uvede slovenská power popová kapela Princovia. Večířek zakončí exkluzivní set DJ Wronga v punkovém a new wave stylu.

The Vibrators na Flédě nevystoupí poprvé. Po úspěšném koncertě v roce 2015 slíbili, že se vrátí. Slovo dodrželi a svým brněnským fanouškům znova přijedou udělit lekci z tříakordové rytmiky a anarchie spínacích špendlíků. Na koncertě zazní všechny oblíbené pecky napříč dlouhou historií kapely, která má na kontě 21 dlouhohrajících desek. Poslední z nich On The Guest List vyšla v roce 2013. The Vibrators, kteří za dobu své existence přestáli řadu personálních změn, stáli u zrodu britského punku. V září 1976 se kapela společně se Sex Pistols, Siouxsie and the Banshees, The Clash, Buzzcocks, The Jam, The Stranglers nebo The Damned účastnila prvního punkového festivalu v historii. Konal se ve slavném londýnském klubu 100 Club a definitivně odstartoval novou éru populární hudby. První singly The Vibrators We Vibrate a Pogo Dancing zaujaly i legendárního DJe Johna Peela. V roce 1977 byli předskokany britského turné Iggyho Popa. Jejich debutové album Pure Mania je zařazeno v The Guinness Encyclopedia of Popular Music mezi 50 nejlepšími punkovými deskami všech dob.

Obliba punkové hudby a její estetika má u nás silnou tradici. Kapely jako Sex Pistols, Siouxsie and Banshees, The Clash nebo The Vibrators silně ovlivnili československou neoficiální hudbu 80. let. „Punk se k nám tehdy dostával hlavně díky radiu Louxembourg a desek, které si lidi pořizovali na černém trhu nebo jim je někdo přivezl ze Západu. Minimalistická tříakordová estetika založená na jednoduché harmonii, pravidelném rytmu a rychlém tempu přitahovala mladé hudebně neškolené lidiÂÂÂ svou jednoduchostí a neřízenou energií“, dodává Marie Butula Cichá, dramaturgyně klubu Fléda.

The Vibrators na scénu uvede slovenská kapela Princovia založená v roce 2002, která stejně jako headlineři večera prošla mnoha personálními změnami. Založil ji Jaro „Leďo“ Lederleitner a Martin „Revo“ Revický, kteří pak postupně hráli i v Zóně A. Za dobu své bouřlivé existence nahráli Princovia demo nahrávku Nechceme ísť do Disneylandu! (2003) a dvě dlouhohrající desky Čo takto otvoriť hubu?! (2005) a Na zámku sa opäť spieva a tancuje (2011). Svou dnešní muziku označují jako power pop, který se sice v mnohém překrývá s punkem, ale na rozdíl od něj je v něm (dle jejich slov) více melodie a harmonických vokálů a méně agresivity a politiky. V roce 2016 vydali singl Kapitán ve vzácném nákladu 69 kusů. Večer do rána protáhne slovenský DJ Wrong s exkluzivním setem ve stylu punk a new wave.