Brno je druhým nejlepším městem pro byznys v České republice

Brno, 10. září 2022 - Letos popatnácté hodnotila analytická agentura Datank podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy ve všech 205 obcích s rozšířenou působností v České republice. Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys byly zveřejněny 6. září. Brno si v letošním ročníku připsalo mimořádný úspěch, když v rámci Jihomoravského kraje zvítězilo a v celostátním finále vybojovalo druhé místo. Na prvním místě se umístila Lysá nad Labem, bronzovou příčku obsadil Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

„Podle pořádající agentury má Brno velmi kvalitní webové stránky z pohledu podnikatelů, kteří na nich v přehledné podobě naleznou vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou. O tom, že jsou u nás příznivé podmínky pro podnikání, svědčí vysoký počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, v celorepublikovém srovnání je ze všech 205 obcí s rozšířenou působností druhý nejvyšší. Stejně tak v našem městě působí nadprůměrný počet živnostníků. V rámci vyhlášení bylo připomenuto, že o rozvoji a ohledu na udržitelnost podnikání svědčí vysoký počet dobíjecích stanic pro elektromobily,“ uvedl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Byli jsme také oceněni za to, že máme nadprůměrný podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města a že vkládáme dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti kultury a veřejné dopravy. I ta zdánlivě dobrá dopravní dostupnost není úplně samozřejmá, protože opravdu velké dopravní investice musí být nutně koordinovány i přes hranice města a musí pro ně být vytvořeny kvalitní podmínky,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Každé takové ocenění potěší. Neméně důležitá je zpětná vazba a možnost hledat příklady dobré praxe u ostatních měst a obcí.“

Srovnávací výzkum Město pro byznys již patnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR. Jednotlivá města se do výzkumu nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky.

Zdroj: Tiskové středisko MMB