Byznys na jižní Moravě? Nejsilnější pozici drží Brno

Brno, 7. dubna 2025 - Brno je nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Jihomoravském kraji. V kvalitních podmínkách pro podnikatele ho v regionu následují Hodonín a Tišnov. To jsou letošní krajské výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Analytická agentura Datank v něm hodnotí přístup veřejné správy a podnikatelské prostředí ve všech městech a obcích s rozšířenou působností v České republice.

V Brně je nejvíce podnikatelů v přepočtu na obyvatele

Brno prochází výrazným aktuálním rozvojem podnikatelského prostředí. Nejenže je ve městě nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel, jejich meziroční nárůst v rámci regionu je navíc vysoce nadprůměrný. Vysoce nad průměrem je zde také podíl firem s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu ekonomických subjektů, počet živnostníků v přepočtu na 1000 obyvatel je v rámci Jihomoravského kraje vůbec nejvyšší.

Město a podnikatelé v něm mohou těžit z výborné dopravní dostupnosti. Radnice vynakládá nadprůměrné finanční prostředky zejména do oblasti kultury a do oblasti veřejné dopravy. Také vzhledem ke své velikosti nabízí Brno v rámci kraje poměrně nízkou daň z nemovitosti. Při srovnání všech měst s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji byly jako kvalitní z pohledu podnikatele vyhodnoceny rovněž webové stránky města, na nichž je přehledně vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou.

„Vítězství nás velmi těší. Je to potvrzení toho, že dlouhodobá snaha o to, aby správa města byla vstřícná vůči podnikatelské sféře, je dobrou cestou. Město Brno se vyznačuje velkou koncentrací institucí, které vykazují vysokou přidanou hodnotu, jsou napojeny na vědu a výzkum. Také propojení s univerzitním prostředím přispívá k tomu, že Brno je konkurenceschopné v rámci České republiky i Evropy. Daří se tu realizovat i velké investiční projekty. Město investuje do aktivit, které jsou spojeny s inovacemi. Jsou to projekty, které vedou k digitalizaci nebo k podpoře kreativních odvětví,“ říká vedoucí odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna František Kubeš.

V Hodoníně umějí čerpat dotace, Tišnov uspěl v mystery testování

Druhou příčku obsadil Hodonín, v němž je velmi vysoký podíl podnikatelů v přepočtu na 1000 obyvatel. Ve městě je v rámci celého regionu vysoce nadprůměrný počet dobíjecích bodů pro elektromobily. Nadprůměrný počet uchazečů o zaměstnání v přepočtu na 1000 obyvatel může přilákat podnikatele, kteří například uvažují o tom, kam umístit svoji výrobu. Město dobře hospodaří, alespoň o tom svědčí v rámci Jihomoravského kraje nízké náklady na dluhovou službu. Radnice umí čerpat dotace, jejich podíl na celkových příjmech je vysoce nadprůměrný.

Bronzový Tišnov zaznamenává v rámci jižní Moravy vysoce nadprůměrný počet živnostníků v přepočtu na 1000 obyvatel. Obyvatel zde navíc výrazně přibývá, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna. Město vynakládá nadprůměrné finanční prostředky zejména do oblasti bydlení a do oblasti sociální péče. Skvělého výsledku dosáhl Tišnov v mystery testování, které hodnotí kvalitu a včasnost odpovědí živnostenských úřadů na fiktivní podnikatelské dotazy.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již osmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Zpracovatelem ratingu je CRIF.

