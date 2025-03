Goldfinger: Nejmenší porcelánka v Česku sídlí v Brně a daří se jí

Brno, 31. března 2025 – V době masové výroby sází na kvalitu a rukodělnou práci. Rodinná porcelánka Goldfinger z Brna vyrábí kvalitní moderní porcelán, který putuje ke klientům po celém světě. Goldfinger založili před více než 25 lety designéři Jiří a Helena Hlušičkovi. Dnes jejich porcelánové šálky, vázy i autorské kolekce míří nejen do Evropy, ale i za oceán a do Asie, domova porcelánové tradice.

Výroba se zaměřuje na originální ruční tvorbu – od čajových a kávových souprav přes vázy až po zakázkovou produkci pro prestižní klienty. Mezi odběrateli figurují například módní značky, designové butiky, galerie i veřejné instituce. Významným partnerem je také česká značka Modernista, pro kterou GOLDFINGER vyrábí licencované repliky ikonického kubistického porcelánu architekta Pavla Janáka.

„Nechceme být továrna. Chceme dělat krásné věci dobře a poctivě. Naše síla je v kvalitě a flexibilitě – a v tom, že nás to pořád baví,“ říká výtvarnice Helena Hlušičková.

Rodinná firma GOLDFINGER porcelán, kterou založili manželé Hlušičkovi už v roce 1998, dnes dodává porcelán do celého světa – včetně takových destinací, jako je Japonsko, Korea nebo Čína, tedy země s tisíciletou tradicí porcelánu.

„Když jsme začínali, byli jsme dva mladí designéři s nadšením, ale bez velkých prostředků. Naše výhoda byla v tom, že jsme nevěděli, jak je těžké něco takového rozjet. A tak jsme to prostě udělali,“ říká s úsměvem Jiří Hlušička, absolvent pražské UMPRUM, který se porcelánu věnuje od studií.

Celý proces – od návrhu až po výpal – probíhá na jednom místě. Kromě užitkového porcelánu vznikají v brněnské manufaktuře i jedinečné zakázky: například podmořské objekty pro vídeňský Ocean Store, šálky a podšálky pro kavárnu Joy General v katarském Dauhá, hrnky pro hotelový řetězec Four Seasons, poháry pro dostihy v Dánsku, trofeje pro J&T Banku nebo šálky a dózičky pro tradiční vídeňskou kavárnu Schwarzen Kameel. Mezi dlouhodobé zákazníky patří i TIC (Turistické informační centrum Brno), pro které firma vytvořila designové šálky s motivy místních památek. GOLDFINGER má rovněž klienty, kteří chtějí zůstat v ústraní. Jak říká Jiří Hlušička, jde o výrobu pro luxusní značky těch nejznámějších jmen. „Pro ekonomiku naší firmy jsou to velmi důležité zakázky – nacenění je velkorysé, ovšem výrobní lhůty jsou extrémně krátké a ve schopnosti rychlé reakce myslím nemáme konkurenci.“

Specifikem porcelánky je kombinace tradičních technologií a moderních postupů, jako je 3D tisk využívaný při tvorbě modelů. Přesto si GOLDFINGER porcelán zachovává charakter řemeslné dílny.

Ačkoliv porcelánka pracuje s českou hmotou a místními zdroji, její výrobky nacházejí uplatnění i v Asii. Zajímavostí je, že část produkce míří i do Číny. Podle Jiřího Hlušičky je důvodem zájem o evropské pojetí designu a rukodělné zpracování: „V Asii představuje porcelán vrchol kultury. A když přivezou něco nevídaného z Evropy, je to pro ně atraktivní. My jsme pro ně exotika.“

Za téměř tři desetiletí existence si porcelán GOLDFINGER vybudoval renomé mezi sběrateli, designéry i běžnými zákazníky, kteří hledají trvanlivý a esteticky výjimečný produkt. Každý kus nese hrdě svůj původ a – doslova – otisk lidské ruky. I proto je logem firmy otisk prstu.

Foto: archiv GOLDFINGER