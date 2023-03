Brněnští Skinners loni utržili 100 milionů a expandují do Německa a USA

Brno 28. února 2023 – Fenomén v bosém obouvání, brněnští Skinners, za sebou mají úspěšný rok. Celkové tržby společnosti se vyšplhaly na 100 milionů a firma prodala téměř 200 000 párů ponožkobot. Díky úspěšné crowdfundingové kampani Skinners zahájili produkci svých prvních barefoot tenisek Walker, kterých letos chtějí vyrobit 40 000. V letošním roce plánuje firma upevnit svou pozici na německém trhu a zahájit také expanzi do USA.

V roce 2022 se tržby Skinners vyhouply na 100 milionů Kč, o rok předtím pak i se započtením příjmů z crowdfundingové kampaně na portálu Kickstarter dosáhly dokonce 136 milionů. Společnost celkem obsloužila 32 000 zákazníků, přičemž mezi nejsilnější trhy mimo ČR patřilo v loňském roce Německo, Rakousko a Švýcarsko, kam mířilo cca 18 000 objednávek. Do zahraničí přitom putuje až 60 % produkce ponožkobot, které si oblíbili amatérští i profesionální sportovci. Vloni jich společnost vyrobila téměř 200 tisíc, přičemž za šest let existence Skinners vzniklo již přes 700 000 párů.

Barefoot i kamenná prodejna

Jedním z milníků loňského roku bylo zahájení výroby modelu Walker, který zabodoval v crowdfundingové kampani na HitHit a s 14x překonanou cílovou částkou se stal druhou nejúspěšnější kampaní v historii portálu. Model si vloni připsal prvních 11 000 vyrobených párů, nicméně cíl Skinners je pro letošek mnohem vyšší – firma má ambice do dvou let překonat tržbami z barefoot obuvi příjmy z prodeje ponožkobot. Reaguje tak na celosvětově rostoucí trend barefoot obuvi, jejíž trh by dle odhadů Allied Market Research měl do roku 2031 dosáhnout 788,7 milionu dolarů.

„Vstup do segmentu barefoot je pro nás přirozeným krokem. Dlouho jsme chtěli vytvořit botu, která by splňovala barefoot parametry, byla kvalitně zpracovaná a dobře vypadala. To se nám podařilo s modelem Walker, který jsme kompletně vyvíjeli sami. Letos bychom chtěli navýšit výrobu na 40 000 kusů a dosáhnout na dvojnásobný obrat,“ doplňuje Petr Procházka, zakladatel Skinners.

S příklonem k barefoot obouvání souvisí i otevření první kamenné prodejny, která bude sídlit v Brně. Obchod, který zároveň slouží i jako showroom, je momentálně ve zkušebním provozu a na jaře by měl být oficiálně otevřen. Spolu s tím se chtějí Skinners výrazněji zapojit i do osvěty v rámci zdravého obouvání a nabídnout zákazníkům širší portfolio produktů, například v podobě ponožek či různých typů stélek. I proto je jedním z letošních cílů zprovoznění vlastních výrobních prostor na jižní Moravě, kde by měla být sjednocena výroba, probíhající dosud u partnerů.

Letošní vstup do Německa a další expanze

V letošním roce chtějí Skinners posílit svou pozici na zahraničních trzích v čele s Německem. První zákazníky zde oslovili už během úspěšné kickstarterové kampaně v roce 2016 a následně začali spolupracovat s německým distributorem. Do oficiálního vstupu na německý trh plánují nyní vložit cca 50 milionů Kč. Součástí expanze je rozšíření působení současného německého distributora, díky němuž jsou Skinners v Německu nově dostupné u více než 100 partnerů po celé zemi. Dodání zboží koncovým zákazníkům v Německu stejně jako v ČR zajišťuje český logistický fulfillment Skladon. Skinners chtějí do tří let na německém trhu prodávat stovky tisíc párů bot, což znamená zhruba 150 milionů Kč (6,25 mil. eur) obratu.

Skinners se letos chtějí také etablovat jako globální značka na americkém trhu, kde se v lednu jako jediná česká značka představili na Outdoor Retailer Show v Salt Lake City.

Foto: archiv Skinners