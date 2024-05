Brno na 1. místě v letošním finále Města pro byznys

Brno, 27. května 2024 – Srovnávací výzkum Město pro byznys jasně ukázal, že Brno je podnikatelsky nejatraktivnějším městem v České republice. Zasloužil se o to vstřícný přístup radnice k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Stříbrnou příčku obsadila Plzeň, bronz bere Ostrava. Srovnávací výzkum zpracovává již sedmnáctým rokem analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice.

Moravská metropole nabízí skvělý mix podmínek pro podnikání

Při celorepublikovém srovnání má Brno velmi vysoký počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel, navíc jejich počet meziročně velmi výrazně narůstá. Ve městě myslí na elektromobilitu, alespoň to dokládá vůbec nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektromobily, přičemž jejich počet je velmi vysoký i při přepočtu na 100 firem. Příslibem pro rozvoj pracovního trhu i do budoucna je rovněž nárůst počtu obyvatel. Pokud jde o přístup veřejné správy, skvělého výsledku dosáhlo statutární město Brno v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje, jak kvalitně a jak rychle odpovídají místně příslušné živnostenské úřady. Město vynakládá dostatek finančních prostředků zejména do oblasti veřejné dopravy.

„Myslím, že ocenění potěší všechny ty, kteří pracují na tom, aby město bylo dobrým místem pro život po všech stránkách, nejenom pro podnikatelskou veřejnost. Velmi spolupracujeme s firmami, které v Brně vytvářejí významný podíl na pracovním trhu. Měli jsme nedávno setkání, na kterém se řešila podpora vzdělávání v technických oborech. Chceme společnými silami s Jihomoravským krajem vytvořit platformu pro to, aby se studenti mohli lépe orientovat v technických oborech a aby si je také vybírali, protože Brno je a bude městem techniky, kde se tvoří vysoká přidaná hodnota. A k tomu potřebujeme vzdělané lidi,“ říká zastupitelka Brna Anna Putnová.

Plzeň má kvalitní webové stránky z pohledu podnikatele, Ostrava vysoký scóring úředních hodin

Rozvoj podnikání v západočeské metropoli podporuje dobrá dopravní dostupnost. Nárůst počtu obyvatel je v rámci České republiky jeden z nejvyšších, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna. Ve městě je velmi vysoký podíl firem nad 250 zaměstnanců na celkovém počtu ekonomických subjektů. V přístupu veřejné správy uspěla Plzeň zejména kvalitou svých webových stránek, na nichž podnikatelé naleznou v přehledné podobě vše potřebné, co potřebují pro komunikaci s úřadem, ale také řadu dalších informací a odkazů, které mohou pomoci například při zakládání živnosti.

Bronzová Ostrava se může pochlubit velmi vysokým počtem právnických osob v přepočtu na 1000 obyvatel. Podnikatele jistě potěší relativní dostatek volných pracovních míst. Radnice vynakládá nadprůměrně vysoké finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy, ale také na kulturu. Pokud jde o přístup veřejné správy, ocenění zaslouží vysoký scóring úředních hodin, tedy počet hodin, během nichž si můžou podnikatelé vyřídit vše potřebné pro své podnikání.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.

Foto: archiv organizátorů