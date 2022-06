Cibulové chutney z Moravy získalo stříbro v USA

Brno, 15. června 2022 – Stříbrnou medaili v soutěži The International Flavor Awards, která se konala ve Spojených státech amerických, získalo pro Českou republiku Cibulové chutney se skořicí a kardamomem od společnosti My-Chilli z Blučiny u Brna. Uspět na této soutěži se v letošním roce podařilo firmám ze střední Evropy pouze ve dvou případech.

„Jsme rádi, že se nám podařilo uspět na další soutěži, kde nerozhoduje největší pálivost, ale nejlepší chuť. Do soutěží specializovaných na pálivé výrobky už příliš nechodíme. Ta nejprestižnější na světě (rovněž americká) už zanikla, takže posíláme své výrobky do soutěží, které hodnotí chuť. Z Flave Awards vezeme medaile už podruhé, čili máme radost i z toho, že jsme si sympatie porotců zasloužili opakovaně,“ okomentoval úspěch Richard Belžík, spolumajitel My-Chilli.

Oceněné Cibulové chutney se skořicí a kardamomem – vychází z historicky nejúspěšnějšího výrobku, který My-Chilli vaří. „Od loňského roku jsme vedle naší klasické produkce zavedli novou ‚produktovou řadu‘ označovanou anglickým výrazem Small Batch neboli Malá šarže. V této řadě představujeme našim zákazníkům buď různé sezónní speciality, nebo variace na naše klasické výrobky, kdy například použijeme jiné koření než obvykle. A to je právě případ oceněného chutney – vyměnili jsme hřebíček, který používáme do klasického cibulového chutney, za skořici a kardamom. No a jsme moc rádi, že nejsme jediní, kdo si myslí, že to byl dobrý nápad,“ usmívá se Jan Jašek, spolumajitel My-Chilli.

Filozofií řady Small Batch je uvařit vždy pouze jedinou várku s cílem maximální exkluzivnosti. Ale v případě oceněného chutney se zákazníci zřejmě nemusejí bát. „Cibulové chutney se skořicí zřejmě převedeme do naší stálé řady,“ doplnil Jašek.

Soutěž The International Flavor Awards (neboli zkráceně Flave Awards) se koná v Madisonu, hlavním městě amerického státu Wisconsin od roku 2016. Jak organizátoři píší na svém webu, jde o „prémiovou kulinářskou soutěž, která dává malým a středním podnikům příležitost předvést své originální výrobky a získat uznání za svůj talent. Jako organizace poskytuje International Flavor Awards nestranné a informované hodnocení potravin a nápojů různých žánrů a témat.“