Z Londýna si moravská a česká vína přivážejí neuvěřitelných 119 medailí

Brno, 12. července 2023 – Na jubilejním 20. ročníku největší a nejprestižnější mezinárodní soutěže vín Decanter World Wine Awards, konané tradičně v Londýně, o sobě moravská a česká vína dala opět pořádně vědět. V neuvěřitelné a v letošním roce znovu rekordní konkurenci více než osmnácti tisíc vín z celého světa získala úctyhodných 119 medailí, včetně 4 zlatých. Účast našich vinařů proběhla za finanční podpory Vinařského fondu a organizačního zajištění Národního vinařského centra.

Zlaté medaile za svá vína si připsala vinařství Thaya, Vino Cibulka, Bohemia Sekt a za červené víno, z tradiční moravské odrůdy Frankovka, také Vinselekt Michlovský. Nejvíce medailí pak získalo B\V vinařství z jihomoravských Ratíškovic, které se může pyšnit 10 stříbrnými a 35 bronzovými medailemi. Z celkového počtu 119 medailí získali moravští a čeští vinaři 4 zlaté, 29 stříbrných a 86 bronzových medailí.

Soutěž Decanter World Wine Awards představuje absolutně nejvyšší metu v soutěžích vína na světě. Patnáct dní, tři kola hodnocení, mimořádná přísnost, hodnotí držitelé titulů Master of Wine a Master Sommelier, 18.250 vín z 57 zemí celého vinařského světa... „Na zisk zlaté medaile je potřeba minimálně 95 bodů ze sta, což je hodnocení, na které většina vinařů během své kariéry nikdy nedosáhne, navíc jde o body udělené superligou světových degustátorů. A jen o málo méně musí víno dosáhnout pro medaile stříbrné a bronzové,“ přiblížila, na jakou úroveň se propracovali naši vinaři, Dagmar Fialová, marketingová ředitelka Národního vinařského centra a za neskrývaného nadšení dodala: „více než sto medailí pro naše vína není navíc ojedinělý úspěch, ale poslední roky spíše pravidlo. Tato radost a skvělá reprezentace celého našeho vinařství se ale nikdy neomrzí.“

Přes dva týdny posuzovalo v Londýně 236 nejlepších světových odborníků na víno z 30 zemí, včetně 53 držitelů Master of Wine a 16 Master Sommeliers neuvěřitelných 18 250 vín z 57 zemí světa. Již třetí ročník po sobě tak došlo k překonání nejvyššího počtu přihlášených vín (18 094 v roce 2021 a 18 244 v roce 2022) a Decanter World Wine Awards je tak nejen co do počtu účastníků skutečně mimořádnou soutěží. Soutěž byla založena v roce 2004 prestižním britským magazínem o víně a lihovinách, a letošním ročníkem tak slaví dvacet let své existence.

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz