Na radnici Brňany na rodičovské naučí, jak podnikat

Brno, 19. listopadu 2019 – Každý rok se stovky českých maminek na rodičovské dovolené pustí do vlastního podnikání. Radní městské části Brno-střed se letos rozhodli pomoci rodičům s rozjezdem vlastního podnikání a podporují bezplatný kurz podnikání Podnikni to! na rodičovské.

Podnikavé maminky z Brna se rozhodly udělat na rodičovské dovolené první krok k vlastnímu podnikání. V rámci bezplatného kurzu Podnikni to! na rodičovské se učí hledat podnikatelské nápady, testovat potenciál vlastních projektů, rozvíjet je pod dohledem zkušené lektorky a řadě dalších dovedností, které využijí na samém začátku podnikání. Kurz vede Zuzana Hloušková z firmy Bamboolik, která sama začala podnikat právě na mateřské dovolené.

„Před odchodem na mateřskou jsem pracovala ve velkém korporátu jako asistentka. Zatím nevím, zda mě i po návratu z rodičovské dovolené čeká ve stejné firmě nějaká další budoucnost. Osobně ale cítím, že na stejné pozici zůstat nechci, a uvažuji o rozjezdu podnikání jako virtuální asistentka. Kurz mi dal mnohé: odvahu se posunout, sebevědomí, že to snad zvládnu, a nástroje, abych si hned nenatloukla a vyhnula se počátečním chybám,” líčí Martina Špačková, maminka na rodičovské dovolené z Brna.

Ambicí autorů Podnikni to! není jen vyhledávat nápady, které mají potenciál vyrůst v globální startupy. Zapojit se může každý, třeba zájemce se zajímavým nápadem pro lokální podnikání nebo člověk s ambicí založit malý či středně velký podnik. Na svých projektech nyní pracují v prostorách radnice Brno-střed maminky, které uvažují například o založení živnosti v oblasti obchodu s kreativními sety pro děti, výtvarnými potřebami, výroby textilních výrobků z autorských látek, psychohygieny či projektové grafiky.

„Zatímco klasické podnikatelské inkubátory podporují již rozběhlé firmy, my se zaměřujeme na takzvanou preinkubaci. Ta spočívá v podpoře jednotlivců s chutí podnikat, kteří mají často jen nápad, nebo o podnikání uvažují, ale nápad na vlastní projekt jim chybí,“ doplňuje autor projektu Podnikni to! Jakub Tížek.

V začátcích chybí podnikatelům potřebné postupy k rozvoji projektu a často také mají strach z prvních překážek. Nejčastěji se začínající podnikatelé obávají například nedostatku zákazníků, finančních prostředků či zkušeností. Jedno workshopové dopoledne je tak v rámci kurzu vyhrazeno na setkání s úspěšnými podnikateli, kteří se podělí o své příběhy a zkušenosti nejen ze začátku podnikání. „Tento Den s profíky se uskutečnil v úterý 19. listopadu a zúčastnila se ho například Kateřina Kopová z Hustopečské mandlárnynebo spoluzakladatel portálu Toprecepty.cz Libor Hoření,“ uvádí Zuzana Hloušková.

Pro velký zájem maminek se kurz podnikání pro rodiče letos v Brněpořádá již podruhé. Na podzim tuto aktivitu podpořila také radnice městské části Brno-střed. „Projekt Podnikni to! rozšířil pestrou nabídku akcí a aktivit, které pro mladé rodiny v městské části Brno-střed chystáme nebo podporujeme. Projekt orientující se na rodiče na rodičovské dovolené, který by je připravil na jejich opětovný vstup na trh práce, přitom doposud v naší nabídce chyběl. Pomocí preinkubace chceme i nadále podporovat tuto skupinu obyvatel města,“ dodává Petr Štika, tajemník Úřadu městské části Brno-střed.