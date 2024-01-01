Městská část Brno-střed vybrala zhotovitele nové kavárny na náplavce
Brno, 7. července 2026 - Radní městské části Brno-střed dnes na mimořádném zasedání vybrali firmu, která upraví provozní budovu na Rullerově nábřeží pro potřeby kavárny. Práce potrvají necelé tři měsíce, souběžně radnice vypíše výběrové řízení na provozovatele podniku. S příchodem prázdnin se také návštěvníkům otevírají první obchodní jednotky na nábřeží.
Radnice Brno-střed od převzetí náplavky do správy intenzivně pracuje na jejím rozvoji. Nyní vybrala zhotovitele, který objekt na nábřeží stavebně upraví pro provoz kavárny. „Stavební práce provede společnost OHLA ŽS, a.s., která realizovala celou stavbu protipovodňových opatření. Očekáváme, že v následujících dnech obdržíme stavební povolení a následně předáme staveniště zhotoviteli. Práce potrvají podle uzavřené smlouvy do 80 dní,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).
Úpravy budovy, která byla původně zkolaudována jako provozní objekt náplavky, přesáhnou 8 milionů korun. Už nyní městská část připravuje otevřené výběrové řízení na provozovatele kavárny. Podnik s krásným výhledem na řeku Svratku nabídne v horním patře v úrovni ulice Poříčí prostor s kapacitou 60 hostů a navazující terasu pro dalších 50 hostů. Ve spodním patře na úrovni náplavky vznikne bar s výčepem. Obě patra propojí vnitřní schodiště a venkovní výtah pro handicapované.
Na náplavku se stěhují také noví nájemci tří obchodních jednotek, kteří vzešli z květnového výběrového řízení. „Provozovatelé si aktuálně vybavují prostory a vyřizují souhlasná stanoviska úřadů, s čímž jim pomáháme. Tento týden otevře první podnik, další dva se přidají v průběhu příštího týdne. Součástí všech provozoven jsou také venkovní zahrádky,“ doplnila 1. místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO).
Zdroj a foto: MČ Brno-střed
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