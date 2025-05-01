Rezidentní parkování se v létě rozšíří i do Bohunic
Brno, 2. července 2026 - K oblastem rezidentního parkování se už brzy přidá další městská část. Modré zóny začnou platit zkraje srpna v Bohunicích, tedy v oblasti 8-02 Spodní. Již dříve naplánovaný harmonogram rozšíření potvrdila Rada města Brna.
„Nově bude rezidentní parkování platit v oblasti 8-02 Spodní, která zahrnuje městskou části Bohunice. Jedná se už o třetí krok rozšiřování modrých zón v roce 2026 dle našeho harmonogramu. Oblast přejde na systém placeného stání od pondělí 3. srpna 2026,“ sdělil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.
Regulace je nastavena přes noc od 17 do 6 hodin každý všední den, přičemž prvních 60 minut je denně zdarma. Poté se platí 30 korun za každou další započatou hodinu. Parkovné lze uhradit přes mobilní aplikaci ParkSimply, online parkovací automat nebo SMS. Parkovací automaty v zóně C umístěny nejsou.
Pokud máte v lokalitě trvalé bydliště nebo sídlo firmy, můžete si vyřídit rezidentní či abonentní parkovací oprávnění buď na kontaktním pracovišti na Veveří 100, nebo na webu parkovanivbrne.cz, kde také naleznete více informací.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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