Svitavská projde rekonstrukcí, zásadní oprava čeká i Křenovou

Brno, 7. března 2024 - Dva investiční záměry, díky nimž se upraví uliční prostor na Svitavské a Křenové, schválili brněnští radní. Rozšíření úprav na Křenové prodlouží už dříve plánovanou rekonstrukci o dva roky.

„Ulice Svitavská je jednou z hlavních tras z Husovic do centra. V jejím okolí je převážně bytová zástavba, proto je tu i vysoká poptávka po parkovacích místech. Investiční záměr se zabývá úsekem mezi ulicemi Nováčkovou a Vranovskou. V této části je v havarijním stavu chodník i vozovka, ve které jsou trhliny přecházející ve výtluky. Chodníky by měly být zúženy na standardní rozměry a měly by získat nové bezpečnostní prvky. Díky zúžení budeme moci vybudovat šikmá stání a parkovací zálivy. Počítáme i se zelení. Rekonstrukce se nevyhne pravděpodobně ani inženýrským sítím a tramvajovému pásu. Při přípravě projektové dokumentace prověříme možnost vytvoření liniového cykloopatření,“ řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Jak bude ulice přesně vypadat a co všechno se změní, bude záviset na místních podmínkách a podrobných technických požadavcích správců sítí, DPMB, BKOM a dalších. Orientační předpokládaná cena je 46,4 milionu korun včetně DPH a termín zahájení prací bude jasnější v dalších stupních přípravy projektu.

Už dříve chystaný záměr na rekonstrukci Křenové se nyní rozšířil díky rozhodnutí Rady města Brna. Nově zahrne dva další úseky na předělu městských částí Brno-střed a Černovice. „V roce 2019 jsme schválili investiční záměr na rekonstrukci Křenové. V průběhu projednávání bylo rozhodnuto o rozšíření prací na oblast Zderadova mostu a také o vybudování mimoúrovňového křížení cyklotrasy. Zderadův most čeká rekonstrukce a přestavba a s tím spojená oprava tramvajové trati a přeložka inženýrských sítí. Mimoúrovňové křížení cyklotrasy pod komunikací přispěje zejména k bezpečnosti a pohodlí cyklistů. Ti frekventovanou komunikaci překonají bez vlivu na ostatní druhy dopravy,“ uvedl Petr Kratochvíl.

Aktualizace investičního záměru je odhadována na 256,1 milionu korun včetně DPH. Rozšíření celé akce prodlouží i dobu realizace přibližně o dva roky. Termín zahájení prací zatím nebyl stanovený. Jasněji by mělo být v dalších stupních přípravy.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage