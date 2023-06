Čtyři brněnské hřbitovy čeká rekonstrukce cest i vodovodů

Brno, 26. června 2023 - Brněnští radní na své poslední souhlasili se zpracováním čtyř investičních záměrů, které se týkají rozvoje a úprav na brněnských hřbitovech. V Komíně se vybuduje nové kolumbárium a na pohřebištích v Králově Poli, Řečkovicích a Tuřanech se budou opravovat cesty a další infrastruktura.

„Postupná rekonstrukce nečeká pouze Ústřední hřbitov, opravy jsou potřeba i na dalších městských pohřebištích. Správa hřbitovů města Brna, která se o všechna pohřebiště ve městě stará, připraví veškerou dokumentaci. V Komíně jde o nové kolumbárium a zeď, která ochrání areál před ničením divokými prasaty,“ nastínil náměstek primátorky města Brna pro oblast životního prostředí Jaroslav Suchý.

Na královopolském hřbitově budou opraveny povrchy cest a rozvody vody. Konkrétně se vymění povrchové vodovody za nezamrzající síť vedenou v zemi. Cestičky budou splňovat parametry modrozelené infrastruktury včetně prvků zasakování. Výměny se dočká i plot, který poškodily popadané větve a stromy z přilehlého lesa.

Nový zemní vodovod i rekonstrukce cestní sítě se připravuje také na řečkovickém hřbitově. I zde pád stromů a větví poškodil pletivový plot, i ten bude vyměněn.

Kaple na hřbitově v Tuřanech je ve velmi špatném stavu a nelze ji využívat. Díky rekonstrukci by mohla opět sloužit svému účelu, ale zároveň je v plánu vybudovat zde retenční nádrž, do níž by byla svedena dešťová voda ze střechy. Ta by podpořila stávající studnu využívanou pro zálivku. Také tuřanský hřbitov potřebuje opravit cestní síť a pořídit nový vodovod. Rekonstrukce by se týkala i opěrné zdi u Pratecké a Dvorecké.

Zdroj: TIS MMB