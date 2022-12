ZŠ Hamry v Maloměřicích projde rekonstrukcí za 58 milionů

Brno, 22. prosince 2022 - Bezmála 58 milionů korun má stát rekonstrukce dvou budov Základní školy Hamry v Maloměřicích. Část z celkových nákladů uhradí město z evropské dotace. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele.

„Budovy na ulicích Hamry a Obřanská budou zatepleny, dostanou nová okna, rekonstrukcí projde otopná soustava a kanalizace. V objektu při ulici Hamry budou instalovány vzduchotechnické jednotky a nástavba jedné učebny a dvou kabinetů, opraví se také hřiště. Díky rekonstrukci se sníží energetická náročnost budov, zlepší se jejich vnitřní klima a škole se rozšíří prostor pro výuku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Stavět se bude za provozu, nicméně rozsáhlejší práce by měly být provedeny během letních prázdnin. „Pro zhotovitele platí pokyn, že veškeré činnosti, které by narušovaly výuku, nesmí být prováděny ve dnech školního vyučování v době od 8 do 14 hodin. Také musí být zajištěno, že rekonstrukce kotelny a otopné soustavy neomezí vytápění objektu v průběhu topné sezony a ohřev teplé vody mimo topnou sezonu v době provozu školy,“ upřesnila Markéta Vaňková.

Předpokládaná doba realizace je březen 2023 – červen 2024. Hodnota veřejné zakázky je stanovena na 57 722 000 korun bez DPH. Projekt kofinancuje Evropská unie z Národního plánu obnovy prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Předpokládaná výše dotace činí 12 294 324,90 korun

Zdroj: TIS MMB