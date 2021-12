V objektu bývalých lázní v Zábrdovicích může vzniknout rehabilitační centrum

Brno, 21. prosince 2021 – Rehabilitační centrum by mohlo vzniknout ve stávajícím objektu Městských lázní Zábrdovice. Jednalo by se o část objektu označovanou jako zimní lázně. Rehabilitační centrum by se sem mohlo přenést z prostor polikliniky Zahradníkova, což by umožnilo i rozšíření stávajících služeb. Budova lázní je památkově chráněna, a proto neumožňuje výraznější stavební zásahy. Vybudováním rehabilitačního centra by se ale využití budovy vrátilo ke svému původnímu účelu.

“Nechali jsme si zpracovat technickou studii a návrh na využití památkově chráněné budovy, která je označována jako Zimní lázně. Jedná se o hodnotnou stavbu vybudovanou na přelomu dvacátých a třicátých let podle návrhu významného brněnského architekta Bohuslava Fuchse. Objekt má rehabilitačně-wellnessový charakter, proto bychom sem chtěli přesunout rehabilitační centrum z polikliniky Zahradníkova, což by umožnilo i výrazné rozšíření stávajících služeb,” uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Kromě provozu rehabilitace na poliklinice Zahradníkova by se sem mohl přesunout i provoz dětské rehabilitace z polikliniky v Bílém domě.

“Centrum by nabízelo širokou možnost rehabilitačních programů včetně balneoterapie. Počítáme ale také s vybudováním multifunkčního sálu, lékařského a technického zázemí a také prostorů pro různé doplňkové služby jako například kadeřnictví nebo pedikůra a podobně. V rámci objektu bychom také chtěli vybudovat muzeum Bohuslava Fuchse, v Brně totiž doposud neexistuje žádná stálá expozice, která by se zaměřovala na Fuchsovo významné dílo,” doplnil Hladík.

V příštím roce plánuje vedení města vypracovat podrobné studie a vypracovat potřebné dokumentace pro povolení stavby. Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohlo začít v roce 2024. Zahájení zkušebního provozu je plánováno na léto roku 2026. V rámci přípravy i samotné výstavby město počítá se získáním dotace.