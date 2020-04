Magistrátní jídelna připraví až 300 jídel denně pro sociálně potřebné

Brno, 4. dubna 2020 – Sociálně potřebným pomůže Magistrát města Brna se zajišťováním obědů. Radní souhlasili s využitím magistrátní jídelny, která má momentálně volné kapacity. Náklady na tuto pomoc uhradí město z veřejné sbírky, kterou vyhlásilo minulý týden.

„Vzhledem k velkému množství magistrátních zaměstnanců, kteří pracují z domova nebo se starají o člena rodiny, funguje naše jídelna zhruba na polovinu své kapacity. Rozhodli jsme se proto zařízení využít a zabezpečit jídlo sociálně potřebným,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

O lidi v sociální nouzi se ve městě stará spousta dobrovolnických organizací, množství poskytovaného jídla je však stále nedostatečné.

„Jídelna by pokryla denně 100 až 300 porcí v návaznosti na aktuální potřeby. Jedna porce, polévka a hlavní jídlo, vyjde na 60 korun, tedy pouze na cenu potravin. Tyto náklady město uhradí z prostředků veřejné sbírky statutárního města Brna ke zmírnění následku pandemie virové nemoci SARS-CoV-2,“ vysvětlil náměstek primátorky Robert Kerndl.

Do veřejné sbírky vyhlášené městem Brnem mohou lidé stále přispívat, a to na číslo účtu 111377222/0800. Kromě výše uvedeného zakoupí Magistrát města Brna také dva zatavovací stroje, jejichž pořizovací hodnota je dohromady do 50 tisíc korun, a zatavovací misky. Tyto věci budou zakoupeny z položky krizových rezerv.