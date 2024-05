Česká pošta a brněnský magistrát otevřeli na Orlí poštu Partner

Brno, 7. května 2024 - V pondělí 6. května byla v Brně v Orlí ulici otevřena první třípřepážková pošta Partner v České republice. Provozovat ji bude Magistrát města Brna v budově, kde doposud fungovala pobočka České pošty, přesunutá sem z OC Velký Špalíček. Pošty Partner jsou plnohodnotné pobočky, které nabízejí všechny poštovní služby.

Slavnostního přestřižení pásky se ujali radní města Brna pro oblast majetku Jiří Oliva a generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán. „Otevření této vícepřepážkové pošty Partner je příkladem úspěšné spolupráce mezi samosprávami a Českou poštou. Vždy hledáme řešení, které je výhodné pro obě strany. V současné době už funguje více než 900 pošt Partner napříč republikou a každý měsíc přibývají další,“ uvedl Miroslav Štěpán a dodal: „Postupně bychom chtěli dosáhnout až na 1 500 poboček fungujících v tomto režimu.“

Zatímco až doposud byly pošty Partner výhradně v menších městech a obcích, třípřepážková pošta Partner v Orlí ulici v Brně je první velkou poštou v tomto konceptu otevřenou ve velkém městě. Převodem pobočky na smluvního partnera se pro klienty nic nezmění. Na nové pobočce i nadále vyřídí všechny poštovní služby tak, jak byli zvyklí na té původní. Poštovní služby zůstanou na místě zachovány a poštou Partner se otevírá prostor pro jejich další zkvalitňování.

„Jsme moc rádi, že nám Česká pošta vyšla vstříc a město tak bude moci provozovat poštu Partner v budově v Orlí ulici, kam chceme od 1. července letošního roku umístit i nový centrální stavební úřad,“ vysvětlil Jiří Oliva.

Klienti mohou novou pobočku navštívit ve standardních hodinách pro veřejnost, tedy v pondělí a ve středu od 10 do 18 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 16 hodin, vždy s hodinovou polední pauzou od 12 do 13 hodin.

Zdroj a foto: TIS MMB