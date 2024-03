Brno bude spoluprovozovat poštu na Orlí v režimu Partner

Brno, 29. února 2024 - Magistrát města Brna podepsal s Českou poštou smlouvu o provozování pošty Partner v budově na Orlí ulici. K převodu dojde v květnu letošního roku. Bude se jednat o první třípřepážkovou poštu Partner v Česku. Zároveň pokračují jednání o případném odkupu budovy a jejím přetvoření na pracoviště úřadu.

„Budova na Orlí ulici se po všech stránkách ukazuje jako vhodné budoucí sídlo centrálního stavebního úřadu, kam budou mířit lidé z různých částí Brna. Za mimořádně funkční považujeme i propojení poštovních služeb a státní správy. Poštu rozhodně plánujeme zachovat i do budoucna. Zvláště s ohledem na proběhnuvší redukci pracovišť pošty v městské části Brno-střed, ale i celkově v našem městě, to vnímám jako podporu občanské vybavenosti,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zájem o využití volných kancelářských prostor v budově na Orlí město avizovalo již dříve. Mezi zvažované možnosti patří pronájem prostor pro účely stavebního úřadu nebo odkup nemovitosti.

„V současné době preferujeme variantu odkupu budovy, kde by od 1. července letošního roku měl začít fungovat nový centrální stavební úřad. Jedním z kroků, který tomu předchází, je zajištění fungování poštovních služeb na Orlí, a to formou pošty Partner. Město se dnes podepsanou smlouvou zavázalo k jejímu provozování, a to v rozsahu dosavadních služeb. O nabytí budovy do majetku města budeme nadále jednat,“ doplnil radní pro oblast majetku Jiří Oliva.

Pošta přesunula svou pobočku z OC Špalíček do ulice Orlí k 1. únoru 2024. Pobočka v obchodním centru nabízela klientům pouze dvě přepážky. V případě pobočky ve Špalíčku se jednalo o nájemní vztah. Přesunem pobočky do budovy v ulici Orlí došlo k rozšíření o jednu přepážku. Pošty Partner jsou plnohodnotné pobočky, které nabízejí všechny poštovní služby.

„Ráda bych poděkovala představitelům Magistrátu města Brna za bezproblémový přístup a vstřícnost při jednáních o provozování pošty Partner,“ uvedla Martina Ivanová, ředitelka pobočkové sítě České pošty, a dodala: „Převodem pobočky na smluvního partnera se pro klienty nic nezmění, i nadále na pobočce vyřídí všechny poštovní služby tak, jak byli zvyklí na původní pobočce. Poštovní služby zůstanou na místě zachovány a poštou Partner se otevírá prostor pro jejich další zkvalitňování.“

V prosinci loňského roku rozhodlo Zastupitelstvo města Brna, že se obecní stavební úřady, které jsou v současné době zřízeny při úřadech městských částí, sloučí do jedné centralizované instituce. Reagovalo tak na novelu stavebního zákona s přesvědčením, že se tímto zajistí jednotný výklad územního plánu a dojde k větší profesionalitě a úspoře funkčních míst. V menších městských částech se také stavební úřady nedařilo personálně obsazovat.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage