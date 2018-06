Na Orlí se vrací starý symbol, který dal název celé ulici

Brno, 15. června 2018 – V pátek 15. června bude na Orlí ulici 7 odhalena stará plastika orlice, která dala název celé ulici. Málokdo ví, že ulice nese své pojmenování již od 19. století podle starého zájezdního hostince, který stával v ulici v místech dnešního domu číslo 7. V hostinci byla v průběhu jeho existence ubytována celá řada dnes již neznámých hostů, nicméně právě tento hostinec si údajně oblíbil při svých návštěvách Brna císař Josef II.

Na znamení spokojenosti udělil hotelu svolení vyvěsit kromě domovního znamení také štít s císařským erbem. Tato supraporta, která byla dílem sochaře Ondřeje Schweigla, byla původně umístěna nad vstupem do hostince. Domovní znamení v podobě orlice se pak nacházelo na fasádě domu směrem do Orlí ulice. Během brněnské asanace byl původní objekt hostince na konci 19. století zbořen a nahrazen současnou zástavbou. Supraportu i domovní znamení však stavebník zakomponoval do nově vznikajícího nájemního domu.

Štít s císařským znakem a vyobrazením Leopolda II. byl umístěn nad vjezd ve dvorní částinového domu a rakouská orlice pak na arkýř v průčelí domu. V roce 1918 však přišel převrat a vznik Československa a symboly staré monarchie musely postupně mizet. Orlice tak byla přemístěna do dvora, kde zůstala až do letošního roku.

Po stole letech se však tento symbol, který dal název celé ulici, vrací zpět do průčelí domu jako důležitý symbol pamětí města. K jejímu odhalení dojde v pátek ve 12:30 na Orlí ulici číslo 7.