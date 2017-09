Rekonstrukce Koliště bude pokračovat až po zprůjezdnění Křenové

Brno, 27. září 2017 - Vzhledem k dopravní situaci, která nastala v souvislosti se začátkem školního roku i semestru vysokoškoláků, se vedení města rozhodlo začít s rekonstrukcí kanalizace na Kolišti až ve chvíli, kdy bude opět průjezdná ulice Křenová.

„Situace z hlediska dopravy není bohužel optimální, ulice jsou přetíženy, řidičům se za komplikace omlouváme. Musíme si však uvědomit, že dlouhé roky se do infrastruktury na řadě míst neinvestovalo. Pokud bychom v tom dále pokračovali, mohla by mnohde nastat havarijní situace, která by ulice uzavírala zcela, dopravní situace by v tu chvíli byla kritická,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Na ulici Křenové Dopravní podnik města Brna vyměňuje koleje, součástí prací je také posun tramvajové zastávky. Práce zde začaly až poté, co ŘSD dokončilo práce na sousední ulici Hladíkova.

Na Kolišti pracovaly od letošního jara Teplárny Brno, které zde měnily parovody za horkovody. V těchto dnech výměna skončila, z ulice tak na začátku tohoto týdne zmizela všechna dopravní omezení, která zde kvůli horkovodům byla od 2. května letošního roku.

Na Kolišti mezi ulicemi Milady Horákové a Lidická bude podle předem zveřejněného plánu pokračovat ještě rekonstrukce kanalizace – kvůli tomu je také povrch na Kolišti zapraven pouze provizorně.

Město Brno o připravovaných projektech průběžně informuje na svém webu, na sociálních sítích, na webu kopemezabrno.cz i ve zpravodajích města a městských částí.

„Vzhledem k aktuální situaci posuzujeme, které další stavby a v jakém časovém období můžeme zahajovat, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování dopravní situace. Rádi bychom požádali také policii, která má o dopravních uzavírkách přehled, aby na základě svých zkušeností vyhodnotila krizové úseky a v případě potřeby zde pomohla dopravu řídit,“ řekl primátor Petr Vokřál.

Aktuálně je možné na tuto dopravní situaci reagovat právě změnou plánů na Kolišti, kde se začne pracovat až po zprůjezdnění Křenové. „Práce na Kolišti budou probíhat bezvýkopovou metodou, takže řidiči je neuvidí. Z bezpečnostních důvodů však nad místy stavby nebude možné projíždět, protože by hrozily propady vozovky,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblasti investic Richard Mrázek.

„Budeme jednat i o tom, jak co nejméně omezit dopravu při projektu Tramvaj Plotní, který budeme v brzké době také zahajovat,“ doplnil náměstek Mrázek.

