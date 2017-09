Brno Expat Centre podporuje zahraniční experty již osmým rokem

Brno, 15. září 2017 - Zahraniční odborníci, kteří žijí v Brně nebo se do města chystají za prací, výzkumem či vzděláním, se stále častěji obracejí na Brno Expat Centre (BEC) se žádostí o pomoc. Jen za letošní první pololetí se na BEC obrátili klienti s více než devíti sty dotazy týkajícími se praktických aspektů života cizince v Brně.

„Co mám dělat, když jsem zapomněl včas podat žádost o prodloužení dlouhodobého pobytu?“ chtěl vědět mladý Srb. „Kam se mohu zapsat na kurz českého jazyka. Přijel jsem do Brna učit angličtinu v jazykové škole, jak si mohu najít bydlení?“ zajímalo zase muže z Velké Británie.

„Především díky fungování Brno Expat Centre získalo město loni odborné ocenění od média z divize Financial Times za svou otevřenost v integraci cizinců," připomněl manažer BEC Jan Kopkáš. Město Brno se tak může chlubit oceněním fDi Strategy Award v kategorii „Expat support“, kde bylo spolu s Amsterdamem vyhodnoceno jako nejlepší v přístupu k začleňování cizinců.

Na BEC se obrátili občané už z 89 různých zemí – nejen z Evropy, ale i USA, Japonska či Austrálie. Kromě rad a konzultací v anglickém jazyce je pro nově příchozí důležité také vytváření kontaktů s místními. Proto BEC každý měsíc pořádá odborná či neformální setkání.

BEC zahájilo v září osmou sezónu. Kromě města Brna spolupracuje s dvanácti mezinárodními firmami (Honeywell, Red Hat, Lufthansa, Infosys, AT&T, IBM, ThermoFisher Scientific, Kiwi.com, Madfinger Games, Atlas Copco, Netscout, Deutsche Telekom) a Masarykovou univerzitou, jejichž zahraniční zaměstnanci služeb BEC nejčastěji využívají. Pracovníci centra radí jejich zahraničním zaměstnancům, jaké první kroky před příjezdem i po příjezdu do města podniknout i jak se orientovat v kulturním a společenském životě Brna.

„Stále častěji se zapojujeme do propagace města a do vyhledávání a získávání talentů v zahraničí. V příštím roce bychom rádi zahájili program tzv. ambasadorů, kteří by nám v tom pomáhali v zemích, odkud pocházejí,“ připomněl Vlastimil Veselý, spoluzakladatel BEC a předseda sdružení Brnopolis, které centrum provozuje.

Zájem o služby BEC každoročně roste. V roce 2016 vyřídili pracovníci centra 1100 konzultací a asistencí pro 740 klientů. Nejčastěji se dotazy cizinců týkají oblasti pobytových oprávnění, ubytování, zaměstnání, zdravotnictví a školství. Pro nově příchozí vydal BEC anglickou příručku, která nabízí základní informace o městě a povinnosti cizince po příjezdu do Brna.

Podle oficiálních statistik pobývá v Brně a okolí dlouhodobě kolem 30 tisíc cizinců (včetně občanů Slovenska, Vietnamu či Ukrajiny, kteří však nejsou typickými klienty centra). V kreativních, manažerských, výzkumných a dalších odborných oblastech jich pracuje přibližně pět tisíc, včetně jejich rodin. Mezi klienty BEC patří přibližně polovina z nich.