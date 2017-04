Na rohu Zelňáku se v květnu otevře jedinečná krytá tržnice

Brno, 6. dubna 2017 - Po náročné rekonstrukci a předchozím mnohaletém chátrání se Brňané dočkají. Krytá tržnice v severozápadním rohu Zelného trhu se konečně otevře a zahájí provoz, a to letos v květnu. Jedná se o první krytou tržnici v České republice.

"Skladba nájemců a sortiment v tržnici vhodně doplní ovoce a zeleninu, které jsou Brňané zvyklí nakupovat pod slunečníky na Zelném trhu. V tržnici budou moci koupit potraviny, které se pod otevřeným nebem prodávat nedají, typicky jsou to maso, ryby, mléčné výrobky nebo vejce. Na Zelném trhu tak bude konečně možné udělat kompletní nákup potravin," uvedl místostarosta MČ Brno-střed Jiří Švachula.

V tržnici si Brňané budou moci nejen nakoupit, ale také se najíst a občerstvit, a to v jakoukoli denní dobu. Ráno se budou v jednotlivých stáncích a bistrech nabízet snídaně, káva a čaje, v poledne bude možné se zde naobědvat, provoz plánujeme do večerních hodin. Jídla budou kuchaři připravovat ze surovin, které koupí čerstvé přímo od zemědělců.

"Rekonstrukce je projektem radnice Brno-střed, která se dlouhodobě snaží o oživení celého Zelného trhu," dodal Švachula.

Vstup ze tří stran a jazzová kavárna

Do tržnice bude možné vstoupit ze tří stran - ze Zelného trhu, z nádvoří Staré radnice a také po schodišti ze Starobrněnské ulice. V přízemí se znovuotevře Jazzová kavárna Podobrazy, která fungovala v letech 2000-2013 v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí.

"Na tento okamžik jsme čekali víc než tři roky. Ale dočkali jsme se a těšíme se, že zahájíme novou éru Podobrazů v novém prostoru. Hosté se mohou těšit na kavárnu s kvalitní nabídkou nápojů a bohatým kulturním programem," uvedl provozovatel Jazzové kavárny Podobrazů Raed Kahwaji.

V tržnici dostanou příležitost i drobní zemědělci, kteří budou mít možnost pronajmout si prodejní místo na den, na týden, na měsíc nebo dlouhodobě. Zájemci o pronájem stánku mohou kontaktovat Ladislava Kučeru, který má na starosti obchod, na telefonu 606 368 490 nebo e-mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Provozovatelé slibují, že konkrétní prodejce budou vybírat opravdu pečlivě, s ohledem na kvalitu jejich zboží. Sortiment nabízený v tržnici bude pestrý a s jasným původem. Cena za denní pronájem stánku je 300 Kč.

Přestože koncept městských tržnic funguje v zahraničí dlouho a dobře, v České republice krytá tržnice specializovaná čistě jen na jídlo a pití doposud chyběla. "Provozovatelé při přípravách projektu sjezdili podle vlastních slov půl Evropy, inspirovali se například v Rotterdamu, Lyonu, Vídni, Budapešti, Lisabonu, Mnichově nebo Bratislavě.

V nejvyšším patře bude coworkingové centrum s krásným výhledem na Zelný trh a nejrychlejším internetem ze všech coworkingových center v Brně. Tento prostor se bude navečer měnit v unikátní tematický bar. Vyhlídková terasa, která na poslední patro navazuje, nabídne exkluzivní výhled na Zelný trh, věž Staré radnice a další dominanty historického centra Brna.

V tržnici se také bude konat řada workshopů, jejichž cílem je vzbuzovat v Brňanech zájem o jídlo, o to, jak se vyrábí, jak se pěstuje a jak dlouhou cestu musejí některé potraviny urazit, než se dostanou na náš stůl. Tržnice bude zkrátka místem, které bude žít jídlem.

Budova tržnice pochází z konce 40. let 20. století. Pozdně funkcionalistická stavba nahradila měšťanské domy, které v závěru druhé světové války vybombardovalo spojenecké letectvo. V devadesátých letech byla budova necitlivě přestavěna. Podle architekta Michala Palaščáka, který je autorem projektu rekonstrukce, nebyly zásahy do budovy v devadesátých letech dobré. Proto bylo záměrem architekta navrátit budovu co nejvíce do původní podoby.

