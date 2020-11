Pomoc trhovcům: Na Zelňáku nakoupíte až do 20. listopadu

Brno, 3. listopadu 2020 – Nakoupit si na Zelném trhu čerstvou zeleninu, ovoce nebo květiny budou moci Brňané ještě tři týdny. Městská část Brno-střed totiž prodloužila provoz tržiště na Zelném trhu až do 20. listopadu. Původní termín ukončení provozu byl stanoven na 7. listopadu.

„Původní termín ukončení prodeje na Zelňáku byl stanoven podle toho, kdy měly být zahájeny přípravy Adventu na Zelňáku. Protože už víme, že za stávajících podmínek nebudeme stavět dřevěnou vesničku se 120 prodejními stánky a podium, jsme schopní stavbu několika stánků a instalaci vánočního stormu sloubit i s pokračujícím prodejem. Věřím, že to zejména našim zemědělcům pomůže a že budou moct doprodat úrodu, kterou si na letošní sezónu připravili. Prodloužení prodeje jim snad vynahradí také menší množství zákazníků, které se v centru města nyní pohybuje, a to ať už kvůli práci z domu, počasí nebo dalším omezením," upřesnila Ludmila Oulehlová, radní Brno-střed, do jejíž gesce provoz Zelného trhu spadá.

Na Zelném trhu je možné podle aktuálních opatření vlády prodávat pouze ovoce a zeleninu, a to v čerstvém či zpracovaném stavu, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu, případně květinovou výzdobu, to vše vypěstované a vyrobené na území České republiky.

Dispozice trhu musí být upravena tak, aby stánky mezi sebou měly rozestupy minimálně čtyři metry a bylo možné dodržet limit 20 osob na 400 m2. Stánky tedy budou od sebe umístěny v dostatečné vzdálenosti a spráci trhu budou na místě dohlížet na to, aby se zákazníci nekumulovali na jednom místě. Na trhu je také zakázána konzumace nakoupeného zboží.

"Budeme rádi, pokud si Brňané najdou cestu do centra a naše prodejce nákupem kvalitních českých surovin podpoří," doplnila Ludmila Oulehlová.