Projekt Nebýt na to sama pomáhal onkologickým pacientkám i pacientům
Brno, 6. října 2025 - Psychologická podpora, pravidelná cvičení nebo další volnočasové aktivity. Nejen to přinesl projekt participativního rozpočtu Dáme na vás, který dlouhodobě pomáhal onkologickým pacientkám i pacientům při jejich léčbě a návratu do běžného života. Projekt byl slavnostně završen o uplynulém víkendu během osvětové akce Brno v růžové.
Projekt participativního rozpočtu Dáme na vás Nebýt na to sama – Ženy v onko léčbě II. rozvíjel předchozí činnost, která podporovala onkologické pacientky ze všech brněnských nemocnic. „Navazující projekt měl rozpočet 3,3 milionu Kč včetně DPH a opět nabízel širokou škálu volnočasových aktivit, rozvoj první české onkokosmetické poradny, fyzioterapeutické kurzy či psychologickou pomoc. Navíc přibyla také další pravidelná cvičení, natáčení nových podpůrných videí a vzniklo zázemí pro právní a finanční poradenství. Kromě toho se projekt postupně začal věnovat i mužským pacientům,“ vystihl radní pro oblast participace Petr Bořecký.
„Projekt Nebýt na to sama úspěšně naplňuje své cíle v oblasti podpory onkologických pacientů a vytváření bezpečného prostoru pro sdílení, porozumění a psychickou úlevu. Původní iniciativa se rozrostla z Brna do celého Jihomoravského kraje a také do jižních Čech. Projekt se stal důležitým pilířem komunitní péče o pacienty s onkologickým onemocněním, zaměřuje se na ženy i muže a jeho aktivity jsou otevřené všem, kteří se potýkají s onkologickou diagnózou,“ popisovala navrhovatelka Andrea Nováková a doplnila: „Na základě toho, jak Nebýt na to sama po celou dobu funguje, mohu říct, že to není jen projekt – je to komunita, která spojuje, léčí a dodává sílu. Jsem opravdu vděčná, že díky hlasům občanů města Brna v participativním rozpočtu Dáme na vás jsme získali podporu, která pomáhá lidem procházejícím těžkým životním obdobím nebýt na to sami.“
Projekt se slavnostně uzavřel v sobotu 4. října při akci Brno v růžové, jež proběhla v obchodním centru Olympia Brno. Na osvětové akci si zájemci a zájemkyně vyzkoušeli samovyšetření varlat či prsou. Dále bylo možné si nechat zkontrolovat mateřská znaménka a nechyběl ani nábor do registru dárců krve nebo kostní dřeně.
