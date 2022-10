Projekt podpořený z participativního rozpočtu pomohl stovkám žen s onkologickým onemocněním

Brno, 19. října 2022 - Onkokosmetická poradna, ojedinělá i v kontextu České republiky, psychologická pomoc i hlídání dětí – to vše získaly ženy bojující s onkologickým onemocněním díky projektu „NEBÝT NA TO SAMA – Ženy v onkoléčbě“, který zvítězil v participativním rozpočtu Dáme na vás v roce 2020. Ve čtvrtek projekt symbolicky ukončíá křest kalendáře na rok 2023.

Křest kalendáře Nebýt na to sama 2023 se odehraje ve čtvrtek 20. října od 17 do 19 hodin v OC Olympia. „Hlavní tváří kalendáře je Anna Julie Slováčková, na jeho tvorbě se ale podílelo celkem 13 žen, do jejichž života vstoupil onkologický nález. Jejich osobní příběhy jsou pro mě dokladem jejich odvahy a připomínkou důležitosti podpory okolí během léčby i po ní. Jsem rád, že jsme díky tomuto projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás pomohli zlepšit naplňování potřeb onkologických pacientů a že jsme společně přispěli k tomu, aby období léčby a následného návratu do aktivního života bylo pro pacientky pozitivní a rozmanité,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast participace Tomáš Koláčný.

Slavnostního křtu kalendáře se zúčastní zástupci města, ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Marek Svoboda a Felix Slováček, který událost hudebně doprovodí. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na taneční show skupiny Magic Free Group.

Projekt „NEBÝT NA TO SAMA – Ženy v onko léčbě“ zvítězil v roce 2020 se ziskem 3171 kladných hlasů. Kromě zmíněného kalendáře připravil i velké množství programů s cílem umožnit pacientkám zůstat aktivní během léčby i v následné rekonvalescenci. Jednalo se o workshopy v oblasti zdravé výživy, psychologie, onkokosmetickou poradnu, pohybové aktivity jako onkojóga, rehabilitační cvičení, terapie tancem nebo lekce cvičení bungee jump. Velký úspěch měly i workshopy vánočního pečení, vaření a výtvarné dílny. Jako pomoc pro maminky během ambulantní léčby bylo zajištěno i hlídání dětí. Těchto činností se zúčastnilo kolem 700 žen.

Veřejnost mohla navštívit i osvětové akce zaměřené na prevenci. „Například 6. a 7. září proběhla v centru Brna diagnostika nádorů kůže, při níž možnost nechat si odborníky prohlédnout znaménka využilo přes 450 osob. Během examinace bylo odhaleno několik nebezpečných znamének a návštěvníci byli ihned objednáni k dalšímu vyšetření v nemocnici,“ dodal Tomáš Koláčný.

„Projekt Nebýt na to sama mi za dobu své realizace ukázal jedno – nemocí život nekončí a většina onkologických pacientek z Brna nalezla smysl našeho projektu ve společném sdílení průběhu nemoci právě přes naše aktivity. Chceme pokračovat dál, protože 1. ročník projektu Nebýt na to sama ukázal, že to má význam,“ uzavřela navrhovatelka Andrea Nováková.

