Na Žlutém kopci právě vyrůstají onkologické pavilony za miliardu

Brno, 16. ledna 2024 - V pondělí 15. ledna proběhl v Masarykově onkologickém ústavu na Žlutém kopci v Brně u příležitosti 89. výročí jeho otevření slavnostní poklep dvou základních kamenů staveb Centra onkologické prevence a Centra inovativní a podpůrné péče. Investice na dostavbu dvou budov v areálu nemocnice a zvýšení péče o onkologicky nemocné se vyšplhá na 1 miliardu korun poskytnutou z Národního plánu obnovy a státního rozpočtu.

„V nových budovách vidím samá pozitiva. Umožní přesunout a rozšířit stávající pracoviště onkologické prevence, genetiky a vzdělávání pacientů a vytvoří nové prostory pro podpůrnou péči a klinický výzkum. Změna rozmístění pracovišť přispěje i ke zvýšení bezpečnosti našich pacientů. V neposlední řadě stavby přinesou nové kapacity pro parkování. Umístění vstupu do ústavu takového významu a velikosti v prostoru Vaňkova náměstí dodá tomuto místu nový rozměr a urbanistickou funkci," upozorňuje ředitel MOÚ Marek Svoboda.

Premiér ČR Petr Fiala vysvětluje: „Onkologie po celou novodobou historii České republiky patřila mezi priority českého zdravotnictví a moje vláda v její veřejné podpoře pokračuje. Jen v rámci Národního plánu obnovy je na onkologii vyčleněno zhruba 12 miliard korun. Nová centra ústavu umožní zahájit další programy pro onkologické pacienty, stejně jako ty zaměřené na účinnější prevenci nádorových onemocnění. Rozvoj Masarykova onkologického ústavu probíhá současně s rozvojem celé národní sítě podobných center a screeningových programů.“

Šéf Ministerstva zdravotnictví Vlastimil Válek, pro jehož resort je MOÚ přímo řízenou organizací, uvádí: „Masarykův onkologický ústav je špičkové centrum s mezinárodním přesahem. Jde o největší zařízení co do počtu primárně léčených dospělých pacientů s nádory a poskytování preventivní onkologické péče. Našim cílem je podpořit jeho další rozvoj, protože si uvědomujeme, že bude zájem občanů o rozšířené programy prevence a potřeba podpůrné a inovativní péče o pacienty nadále stoupat.“

„Jsem rád, že došlo ke vzájemné domluvě na prodeji pozemků bývalé transfúzní stanice, která zde sídlila, a nahradí ji právě Centrum onkologické prevence. Pro kraj je rozvoj MOÚ klíčový. Léčí se tady pacienti z celého kraje a těsnou spolupráci s onkologickým ústavem mají i naše nemocnice," doplňuje hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

I pro primátorku města Brna Markétu Vaňkovou je další výstavba v rámci MOÚ zásadní a dodává: „Masarykův onkologický ústav je institucí, která Brnu dělá tu nejlepší reputaci jak u nás, tak ve světě. Jsme na něj hrdí a dlouhodobě spolupracujeme na osvětových kampaních.“

„Tímto symbolickým gestem se rozjíždí realizace jednoho z největších společensky odpovědných projektů, který je vyjma DPH zcela financovaný z prostředků EU. Osobně mám vždy radost z podpory, jež pomáhá našemu zdravotnictví, o to víc, pokud putuje do špičkového zdravotnického zařízení, které se pyšní certifikací komplexního onkologického centra Organizace evropských onkologických ústavů,“ uvádí u samotného poklepání základního kamene Marian Piecha, vrchní ředitel Sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu.

Poklepání kamenů si nenechal ujít ani Simon Oberst, současný ředitel programu akreditací a kvality Organizace evropských onkologických ústavů (OECI), který deset let zastával i post ředitele klinického rozvoje jednoho z nejlepších evropských onkologických ústavů – Cancer Research UK Cambridge Centre. „MOÚ je více než 40 let členem OECI a jediným akreditovaným onkologickým pracovištěm této organizace v ČR. V roce 2023 MOÚ získal jako teprve druhý onkologický ústav ve střední a východní Evropě nejvyšší stupeň designace OECI – Comprehensive Cancer Centre. Je to důkaz nejenom toho, že zde probíhá onkologická léčba podle nejvyšších standardů kvality, ale ústav se zabývá i výzkumem, jehož výsledky slouží k dosažení větších úspěchů v onkologické péči.“

Realizace obou budov je nyní již v běhu, zhotovitelem stavby Centra onkologické prevence je firma PKS stavby a.s., u Centra inovativní a podpůrné péče je to Zlínstav a.s. Výstavba je plánovaná do prosince 2025, následující rok se oba nové pavilony otevřou veřejnosti.

„Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

