Hendikepovaní chtějí víc cestovat, pracuje se na odstraňování bariér i potřebném vzdělávání

Brno, 9. listopadu 2022 – Poznat něco nového, vyjít ze stereotypu a zrelaxovat se. Nejčastější důvody, proč cestují hendikepovaní lidé. Zjistily to průzkumy České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Výsledky platí pro neslyšící, vozíčkáře i rodiče s kočárky. Bariéry, s kterými se postižení i další lidé při cestování potýkají, se liší. Odstraňovat překážky a umožnit turistům s hendikepem jezdit na výlety i delší cesty je společným cílem státu, samospráv, akademické sféry i soukromého sektoru. Zabývalo se tím také nedávné pracovní setkání k cestovnímu ruchu bez bariér.

Zatímco neslyšící mají největší problémy s informovaností v dopravě, hlášení jsou totiž často pouze zvuková, vozíčkáři potřebují bezbariérový přístup, ubytování, občerstvení a WC. Často se setkávají s tím, že prezentovaná bezbariérovost místa neodpovídá skutečnosti. Terén na výletech, snadné přístupy a dostatek prostoru v dopravě jsou klíčové také pro rodiče s kočárky. Zrakově postižené zase nejvíc trápí nedostupnost informací v tzv. „blind friendly“ režimu.

„Důležitou zprávou pro podnikatele v cestovním ruchu je, že většina hendikepovaných lidí cestuje s doprovodem. Kvůli nedostatku osobních asistentů mají také velký zájem o organizované skupinové zájezdy. U těch však poptávka výrazně převyšuje nabídku, což považuji za zásadní informaci a příležitost pro cestovní kanceláře. Na tuto klientelu se jich totiž dosud specializovalo jen minimum,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget.

Všichni oslovení znevýhodnění turisté cestují zpravidla osobním automobilem. Shodují se také v regionech, kam míří nejčastěji. Jde o Středočeský, Jihočeský a Jihomoravský kraj. Za nejvstřícnější místo k hendikepovaným shodně považují Prahu.

„Naprostá většina respondentů podle našich průzkumů i přes hendikep ráda cestuje a chtěla by víc. Brání jim v tom však nejrůznější překážky. I proto CzechTourism uspořádal další kulatý stůl, kde se probraly koncepce bezbariérového cestovního ruchu a související dotační programy,“ říká vedoucí Institutu turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Petr Janeček a dodává: „Aby bylo cestování co nejvíc bez bariér, jsou třeba tři hlavní věci: vysvětlit podnikatelům velký ekonomický potenciál tohoto turismu, upozornit podnikatele i zaměstnance v cestovním ruchu na překážky, s kterými se hendikepovaní při cestování potýkají a samozřejmě, což je nejdůležitější, bariéry v turismu postupně odstraňovat. Začíná to už vlastní stavbou či rekonstrukcí provozoven, nejde přitom pouze o sociální zařízení.“

Hendikep má víc než 13 % české společnosti, pouze vozíčkářů je na 18 tisíc. Ti jako jediní ze všech lidí s postižením cestují hlavně proto, že chtějí poznávat města a kulturní památky. Na cestách také nejčastěji přenocují (86 %) a i více utrácí. U neslyšících, nevidomých a rodin s kočárky vedou výlety za přírodou. Zrakově postižené zajímají hlavně zážitky, které mohou „procítit“. Co se týče přenocování, téměř všichni hendikepovaní se ubytovávají v hromadných ubytovacích zařízeních (80 %). Výjimkou jsou rodiče s kočárky, kteří z 87 % přespávají ve vlastním ubytování nebo u známých.

S rozvojem bezbariérové infrastruktury může pomoct důsledné vymáhání platné legislativy, například vyhlášky o stavebních úpravách budov. Právě to a mnoho dalšího zaznělo na nedávném kulatém stole k cestovnímu ruchu bez bariér. Účastníci pracovního setkání se rovněž shodli, že je nutné řádně proškolit personál a všechny postižené srozumitelně informovat o přístupnosti budov. S osvětou a vzděláváním v kontextu s cestovním ruchem pomáhá právě CzechTourism. Na příští rok chystá workshopy, školení i další akce v kontextu s turismem bez bariér.

Přehledy a tipy na výlety a delší pobyty pro hendikepované jsou k dispozici na jednom z největších turistických portálů Kudyznudy.cz. Výsledky průzkumů pak na webu Tourdata.cz.