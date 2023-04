Czechia Travel Trade Day přivítá v Brně odborníky na cestovní ruch z celého světa

Brno, 5. dubna 2023 - Do konce března se mohou tuzemští podnikatelé v cestovním ruchu a organizace destinačního managementu přihlásit na Czechia Travel Trade Day. Jedna z největších tuzemských akcí na podporu incomingu se uskuteční 24. a 25. dubna v Brně pod záštitou a za účasti ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

Czechia Travel Trade Day, který se v minulosti konal v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Liberci, Plzni a Olomouci, znamená dva dny intenzivních mezinárodních obchodních jednání. Součástí jsou i poznávací cesty po Jihomoravském kraji pro zahraniční cestovní kanceláře.

„Na přípravě už 6. ročníku Czechia Travel Trade Day intenzivně spolupracujeme s Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava a s městem Brnem. Hlavním cílem je zpropagovat bohatou turistickou nabídku Česka v regionech a přispět k rozvoji příjezdového cestovního ruchu,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „To, že se jedná o mimořádnou událost, potvrzuje fakt, že máme potvrzenou účast na 80 nákupčích z více než 23 zemí světa.“ Registrovat se lze do konce března zde.

„Pro účastníky Czechia Travel Trade Day připravujeme program vrcholící pondělním galavečerem. Hosté poznají nejen tradiční turistické cíle v centru města, ale například i nově otevřené a naprosto unikátní vodojemy na Žlutém kopci či Mendelův skleník a samozřejmě i proslulou brněnskou gastroscénu,“ uvádí primátorka města Brna Markéta Vaňková a pokračuje: „Na Czechia Travel Trade Day se podílíme organizačně i finančně, tak jako loni na konferenci pro tvůrce digitálního obsahu Traverse 22 nebo o rok dříve na zasedání Asociace francouzských novinářů z oblasti turismu. Věříme, že tyto investice mají vysoký potenciál přilákat do Brna nové turisty, a to díky účasti novinářů a nákupčích z celého světa, kteří Brno dostanou do širšího povědomí.“

Pondělní akci budou předcházet ukázkové cesty po jižní Moravě. Ve 2 dnech 4 skupiny nákupčích a novinářů poznají největší skvosty, gastronomii, vinařskou turistiku a mnoho dalšího tak, aby destinaci zapojili do své nabídky.

„Turisté ze zahraničí i z Česka mají po Praze dlouhodobě nejvíc zájem o Jihomoravský kraj. Máme z toho radost, zájem podporujeme a chceme ho dál rozvíjet,“ potvrzuje hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a dále popisuje: „Letos tak chystáme například projekt ‚Karta hosta‘. Chceme provést návštěvníky nejzajímavějšími, ale i opomíjenými místy kraje, aby se návštěvnost rozptýlila i do dalších lokalit. Turisté, kteří si kartu koupí, získají zážitky a vstupy za zvýhodněnou cenu nebo i zdarma. Partnerům projekt nabízí zviditelnit se díky společné propagaci. Pracuje na tom Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava.“

V Brně nebudou chybět ani ředitelé zahraničních kanceláří CzechTourismu. Poskytnou konzultace o aktuální situaci v cestovním ruchu v jednotlivých zemích včetně tipů na obchodní příležitosti, informace o kulturních dimenzích či o tom, jací jsou a co preferují turisté z té které části světa. Pozitivní zprávou je, že turistů v Česku po pandemii covidu-19 postupně přibývá.19,5 milionu loňských cestovatelů znamenalo meziroční 71% nárůst. Turismus v Česku táhli rezidenti, loni jich u nás cestovalo 12,1 milionu. Hostů ze zahraničí bylo cca 7,4 milionu.

„Turisté se do Česka vrací i díky akcím, jako je právě Czechia Travel Trade Day. Proto se každý rok, vždy v jiném regionu, ve spolupráci s kraji, městy a destinačními agenturami snažíme připravit originální program a maximálně podpořit zájem o TTD a Česko. Každý rok akci nechybí nové trhy, letos se tak nově můžeme těšit na nákupčí z Litvy a Irska,“ říká ředitelka odboru produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Veronika Janečková a uzavírá: „Na základě loňského TTD v Karlových Varech, kam se sjelo na dvě stě lidí z 23 zemí, se víc a v celém světě začalo mluvit o Česku. Zahraniční cestovní kanceláře začaly i díky této akci nově nabízet Česko či přímo rozšířily stávající nabídku o nová místa v naši zemi. Aktuálně děláme vše proto, aby nejméně stejně úspěšná byla i dubnová akce v Brně.“

