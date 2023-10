Kde najít práci a kariérní směr? Přece na JobChallenge!

Brno, 26. října 2023 - Více než 70 zaměstnavatelů přivítá návštěvníky na Veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge ve středu 1. 11. v Hotelu Passage od 9:30 do 17:00. Účastníci zjistí novinky z pracovního trhu přímo od zástupců firem mnoha oborů a mohou si na místě najít brigádu, stáž nebo práci. Součástí programu jsou vzdělávací workshopy, celodenní poradenský HUB a novinkou je firemní hiring battle nebo živé nahrávání podcastu. Vstup je zdarma.

Akce pod taktovkou Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně a Vysokého učení technického v Brně už posedmnácté přibližuje firemní kultury několika desítek firem a návštěvníkům dává možnost porovnávat a poznávat své možné budoucí uplatnění. Naopak pro vystavovatele funguje jako skvělé seznámení s aktuální nastupující generací pro pracovní trh. „Na veletrhu JobChallenge si každý návštěvník najde to svoje. Ať už je to prvák, který hledá brigádu, student třetího ročníku, co potřebuje získat praxi nebo absolvent hledající částečný nebo plný úvazek. Zaměstnavatelé se pak na veletrh rádi vracejí právě pro nové stážisty a kontakty na možné zaměstnance,“ říká manažerka veletrhu Silvie Stloukalová.

Veletrh nabízí možnost poznat zaměstnavatele z 16 oborů a na stáncích se doptat na podpultové informace pro výběrové řízení nebo volné pozice a nástupní mzdu. „Osobní setkání je podle nás nenahraditelné, vidíme v tom největší sílu veletrhu. Studenti mohou pod jednou střechou získat informace od firem rozličných oborů. Zvýší si tak šanci pro své uplatnění na pracovním trhu a také poznají mnohdy známé podniky jinak než jen z inzerátu nebo webových stránek,“ přibližuje výhody návštěvy manažerka veletrhu Silvie Stloukalová.

V moderním Hotelu Passage bude připraven i bohatý doprovodný program. V poradenském HUBu se studenti mohou setkat s kariérními poradci všech tří organizujících univerzit. „V HUBu bude po celý den možnost kariérních konzultací, pohovoru nanečisto nebo úpravy životopisu či LindkedIN profilu,“ doplňuje Silvie Stloukalová. Návštěvníci se také mohou registrovat na workshopy, kde zjistí novinky ze světa HR a rozvinou dovednosti k vysněné kariéře. Nechybí ani soutěže o skvělé ceny od vystavovatelů veletrhu. Pro studenty je připravena také odpočinková chill zóna, fotokoutek, možnost dát si kávu nebo občerstvení přímo na místě.

Zdroj: MUNI, foto: Ingimage