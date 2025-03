Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji v únoru vzrostla na 5 %

Brno, 10. března 2025 – K 28. únoru 2025 evidovala Krajská pobočka Úřadu práce v Brně celkem 41 598 uchazečů o zaměstnání, což představovalo nejvyšší počet nezaměstnaných od dubna 2017. Jejich počet meziměsíčně vzrostl o 522 osob. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 5,0 %, což je o 0,6 p. b. více než průměr ČR. V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných v kraji zvýšil o 0,4 p. b., a jeho únorová hodnota tak byla nejvyšší od roku 2017.

Prostřednictvím Klientské zóny Jenda se mohou lidé od začátku roku 2025 sami online přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání a podat žádost o podporu v nezaměstnanosti. A to odkudkoliv, třeba z pohodlí domova, a kdykoliv, bez ohledu na úřední hodiny. Vyhnou se tak frontám na úřadech, ke kterým obvykle na začátku každého měsíce dochází.

„V podmínkách našeho kraje se prostřednictvím uvedené Klientské zóny hlásí do evidence zhruba 40 % nových uchazečů o zaměstnání. Je to hodnota velmi vysoká. Vypovídá o tom, že

v důsledku digitalizace našich agend se dva lidé z pěti dokážou sami zařadit do naší databáze. Šetří tak naši pracovní kapacitu pro práci s klienty, což bude mít velký význam zejména v období růstu nezaměstnanosti při individuální práci s klientem,“ říká ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Brně Lucie Kolářová.

A dodává: „Dosavadní vývoj na trhu práce v Jihomoravském kraji je z hlediska širšího regionálního srovnání stále příznivý. Meziročně se u nás počet nezaměstnaných zvýšil zhruba o desetinu, tedy méně než v ČR jako celku. Podstatná přitom je skutečnost, že přímo v krajském městě Brně, které významným způsobem určuje celkový sociální a ekonomický vývoj Jihomoravského kraje, roste nezaměstnanost pomaleji než v jeho okolí. Očekáváme, že tento pozitivní efekt se bude v našem kraji projevovat i nadále.“

Vývoj nezaměstnanosti v tomto období je obvykle závislý především na vývoji počasí. Ve stavebnictví totiž v případě příznivého počasí pokračují některé práce, ve vinařských a ovocnářských oblastech probíhají sezónní práce (řez vinohradu, řez ovocných stromů). V únoru tedy nezaměstnanost většinou stagnuje, či případně mírně klesá nebo mírně roste především v závislosti na počasí. V letošním roce se však na vývoji nezaměstnanosti projevuje i zhoršující se ekonomická situace, řada firem pracovníky propouští či se na propouštění připravuje. V měsíci únoru probíhalo hromadné propouštění u čtyř zaměstnavatelů v kraji, další zaměstnavatelé snižují stavy postupně mimo rámec hromadného propouštění.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 4 302 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 1 748 osob méně a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 109 osob. Naopak z evidence během února odešlo celkem 3 779 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 555 osob méně než v předchozím měsíci a o 474 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 3 178, tj. o 263 méně než v předchozím měsíci a o 91 méně než ve stejném měsíci minulého roku. Dále 2 629 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 197 méně než v předchozím měsíci a o 45 méně než ve stejném období minulého roku.

Čtyři okresy v kraji vykázaly podíl nezaměstnaných vyšší, než je celorepublikový průměr (4,4 %); nejvyšší byl v okrese Znojmo (7,0 %), poté následovaly okresy Hodonín (6,6 %), Brno-město (5,3 %) a Břeclav (4,7 %). Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Brno-venkov (3,5 %). Meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných byl zaznamenán v šesti okresech kraje. Největší absolutní i relativní nárůst byl v okresech Brno-město (316 osob, 2,2 %) a Blansko (65 osob, 2,1 %). Naopak v okrese Hodonín byl nárůst nulový.

Ke konci měsíce bylo na Krajské pobočce Úřadu práce v Brně evidováno celkem 21 367 žen (51,4 % z celkového počtu uchazečů), v evidenci bylo 5 331 osob se zdravotním postižením (12,8 % z celkového počtu uchazečů). Ke konci února 2025 bylo evidováno 2 232 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, což bylo o 440 osob více ve srovnání s únorem 2024 a tvořili 5,4 % z celkového počtu uchazečů.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 12 945 uchazečů o zaměstnání, tj. 31 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Krajská pobočka Úřadu práce v Brně evidovala k 28. 2. 2025 celkem 5 985 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 530 vyšší než v předchozím měsíci a o 12 058 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Tento výrazný meziroční pokles je důsledkem vyčištění databáze od neaktuálních pracovních míst v souvislosti s novelou Zákona o zaměstnanosti platnou od 1. 7. 2024 (dle této novely jsou pracovní místa v evidenci Úřadu práce vedena po dobu max. 6 měsíců). Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 7,0 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Hodonín (13,3), naopak nejméně v okrese Brno-venkov (5,1). Výrazný pokles počtu volných pracovních míst nastal již v lednu, kdy se poprvé projevila legislativní úprava.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od začátku roku finančně podpořeno 1 986 osob, což je o 1 067 více než ve stejném období loňského roku (nárůst na více než dvojnásobek loňské hodnoty). Z toho do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno celkem 496 osob a do digitálního vzdělávání 1 343 osob.

