Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji v prosinci vzrostla na 4,7 %

Brno, 11. ledna 2025 – K 31. 12. 2024 evidovala Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně celkem 39 439 uchazečů o zaměstnání, o 2 355 více než v listopadu 2024 a o 3 131 více než v prosinci 2023. Podíl nezaměstnaných v prosinci 2024 meziměsíčně vzrostl na 4,7 %, ve srovnání s prosincem 2023 stoupl o 0,3 p. b.

Počet nezaměstnaných vzrostl ve všech okresech kraje, největší relativní nárůst byl v okresech Břeclav (13,7 %), Hodonín (11,1 %) a Znojmo (9,8 %). Nejmenší pak v okrese Brno-město (1,9 %) a Blansko (4,7 %). V kraji také meziměsíčně mírně klesl počet volných pracovních míst. Úřad práce zprostředkoval pracovní místo pro 1 535 uchazečů o zaměstnání.

Prostřednictvím přehledné Klientské zóny Jenda se mohou lidé od začátku roku 2025 sami online přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnánía vyřídit si i žádost o podporu v nezaměstnanosti. A to odkudkoliv, třeba z pohodlí domova, a kdykoliv, bez ohledu na úřední hodiny. Vyhnou se frontám na úřadech, ke kterým obvykle na začátku každého měsíce dochází, i riziku nemoci, které ve společnosti každou zimu řádí.

S příchodem zimy postupně končí sezónní práce v zemědělství, lesnictví, stavebnictví a také v cestovním ruchu, a do evidence se také hlásí ve větším počtu lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost. Projevuje se také zhoršující se ekonomická situace, některé firmy již propouštějí z důvodu ztráty zakázek a další hromadné propouštění avizují.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 4 910 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 204 osob více a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku to bylo více o 118 osob. Naopak z evidence během prosince 2024 odešlo 2 555 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 697 méně než v předchozím měsíci

a o 58 osob méně než v prosinci 2023. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo

1 849 (tj. o 1 482 méně než v listopadu 2024 a o 74 více než ve stejném měsíci minulého roku). Celkem 1 535 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím Úřadu práce.

„Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji v průběhu roku 2024 víceméně sledovala klasickou vývojovou křivku s tradičně výraznými sezónními výkyvy, a to především v našich třech příhraničních okresech (Znojmo, Břeclav a Hodonín), které ve svých hospodářských strukturách mají vyšší podíl zemědělské výroby a také vazbu na sezónní zaměstnávání, zejména v sousedním Rakousku,“ uvedla ředitelka krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně Lucie Kolářová.

Ta zároveň dodává: „Až do poloviny roku 2024 se nezaměstnanost v našem kraji držela v meziročním srovnání zhruba na úrovni roku 2023, poté ale začala postupně narůstat. V závěru roku jsme pak zaznamenali obvyklý nárůst počtu evidovaných. Některé firmy z důvodů ztráty části zakázek či zvýšených výrobních nákladů začaly racionalizovat své výrobní postupy a snižovat stavy svých zaměstnanců. To je ovšem přístup aktuálně realizovaný prakticky ve všech exportně zaměřených ekonomikách střední a západní Evropy.“

Ke konci měsíce bylo na Krajské pobočce Úřadu práce ČR v Brně evidováno celkem 20 782 žen (52,7 % z celkového počtu uchazečů), v evidenci bylo 5 189 osob se zdravotním postižením (13,2 % z celkového počtu uchazečů). Ke konci prosince 2024 bylo evidováno celkem 2 211 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, což bylo o 370 osob více ve srovnání s prosincem 2023, a tvořili 5,6 % z celkového počtu uchazečů.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 12 314 uchazečů o zaměstnání, tj. 31,2 % všech uchazečů vedených v evidenci.

