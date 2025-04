Brno Expat Fair představí služby pro cizince a cizinky

Brno, 11. dubna 2025 - Pojištění, hlídání dětí, sportovní aktivity nebo sledování zpravodajství. Běžné věci, které v životě řešíme téměř na denní bázi. Pro expaty a expatky, kteří do Česka přicházejí z ciziny, není snadné se ve všem hned zorientovat. Proto jim v Brně pomáhá Brno Expat Centre a mimo své celoroční služby pořádá vždy na jaře také veletrh příležitostí Brno Expat Faire.

„V Brně se koncentrují vysoce specializované obory, které poptávají pracovníky z celého světa. A to doslova – v našem městě se potkávají příslušníci asi 150 národů. Do města přicházejí někdy jen na několik měsíců nebo málo let, jindy s vidinou toho, že tady začnou nový život napořád. Mnohdy s nimi přicházejí i jejich partneři a partnerky nebo dokonce děti. Pro Brno jsou velice důležití, protože právě kolem jejich pozic často vznikají celé nové týmy, a pomáhají tak zvyšovat ekonomickou úroveň i konkurenceschopnost celého regionu,“ vyzdvihla primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Brno Expat Faire je příležitostí, kde se mohou potkat, navázat nové vztahy, objevit nové volnočasové aktivity, ale taky třeba ochutnat kuchyni ze země svého původu a zavzpomínat si,“ popsala charakter akce.

Brno Expat Faire se odehraje v sobotu 12. dubna od 10 do 17 v Tržnici na Zelném trhu. „Brno Expat Faire je stále populárnější, loni přilákal 1 800 návštěvníků a věříme, že letos bude zájem ještě větší. Nabízí široký program, a to nejenom informace, ale i zábavu,“ dodala zastupitelka města Brna Anna Putnová.

Akce je otevřená všem včetně rodilých Čechů a Češek, kteří mají zájem dozvědět se víc o multikulturní stránce Brna. Vstup je zdarma, vstupenku je ale potřeba předem rezervovat na livinginbrno.cz. Vystoupí zde 80 vystavovatelů, proběhne 13 workshopů (například na témata jógy, mentálního zdraví, nájmů nebo osobních financí) a 14 přednášek. Chybět nebude ani hudební stage, koutek pro děti a stánky například s indonéskou, izraelskou nebo italskou kuchyní.

